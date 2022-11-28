İşyeri önünde 40 kediye bakıyor, 160'ını da sahiplendirdi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde emekli olduktan sonra kuruyemiş dükkanı açan Ercan Yaşar Karagöz (60), işyeri önünde sokak kedilerine de bakıyor. Baktığı kedi sayısı 200'e ulaşınca çoğunu sahiplendiren Karagöz, "Şu an 40 tane kedi var. Bazen yemlerden dolayı zorlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 180 liraya aldığımız yemler, bu yıl 600 liraya çıktı" dedi.
Ercan Yaşar Karagöz, 8 yıl önce emekli olunca kuruyemiş dükkanı açtı. Karagöz, zamanla dükkan önünde sokak kedilerine bakmaya başladı. Bir yandan da dükkanının önüne çiçekli saksılar koyan Karagöz, baktığı kedi sayısı 200'e ulaşınca yeni bir çözüm buldu.
Hayvanları sahiplendirmeye başlayan Karagöz, şu an dükkanının önünde 40 kedi ile ilgileniyor.
YEM FİYATLARI 180'DEN 600 TL'YE ÇIKTI
Kedilerin aşırı sevgisi görünce ilgisinin arttığını belirten Ercan Yaşar Karagöz, "Şu ana kadar 200 kediye baktık. Bazıları da sahiplendirdik. 15 ile 20 kediyi tedavi ettirdik. Şu an 40 tane kedi var. Bakmaya çalışıyoruz. Eşim de benim en büyük yardımcımdır. Kendi imkanımız ile gözlerini temizliyoruz" dedi.
Karagöz, şöyle konuştu:
"Eşim bazen tavuk alıp evde haşlıyor, onları veriyoruz. Yavruları dükkanın içerisine bırakıyoruz. Geceleri de yavrular dükkan da kalıyor. Kedilere, elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Bazen yemlerden dolayı zorlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 180 liraya aldığımız yemler, bu yıl 600 liraya çıktı. Kedilere bahçe yaptık, bir tane de kulübe bıraktık."
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