Viral olan 'mahzun' kedi yeni yuvasına kavuştu

29 Kasım 2022 Salı, 09:06

Kedi, Molly Clarke adlı Twitter kullanıcısının perşembe günkü paylaşımıyla sosyal medyada bir anda popüler oldu.

Clarke, mahzun görünüşüyle dikkat çeken kedinin bir fotoğrafını paylaşırken New Jersey'deki Homeward Bound Pet Adoption Center adlı barınağın sahiplendirme ilanına da yer verdi.

İlanda "çok üzgün ve depresif" olarak tanımlanan Fishtopher'ın sadece yanında birisi olduğunda yemek yediği belirtildi:

"5 yaşındaki Fishtopher sokakta bulundu. Belki de ailesini özlüyordur."

i swear to god. if one of you doesn’t go get fishtopher…https://t.co/fpr71yOUL2 pic.twitter.com/k6lLRoquCg — Molly Clarke (@mollyaclarke) November 24, 2022

170 BİNİ AŞKIN BEĞENİ ALDI

Kısa sürede viral olan tweet şu yana kadar yaklaşık 170 bin kez beğenildi ve 21 bin kez paylaşıldı.

Daha önce kedi sahiplenme hakkında konuşan Folts ve Callahan çifti, tweet'i görünce harekete geçti. Callahan, kız arkadaşı kendisine şaka yollu da olsa Fishtopher hakkındaki tweet'i gönderince barınağa başvurdu.

İkili cumartesi günü erkenden yola koyuldu. Başkalarının da kediyi sahiplenmek isteyeceğini düşünüp sıraya girdi. Folts şöyle konuştu:

"Barınak açılırken orada bulunan ilk 10 kişiden yaklaşık 8'i Fishtopher'ı görmek için oradaydı. Hepsi onu sevdi. Ama ne şanslıyız ki onu eve biz götürdük."

"SICAKKANLI VE SEVECEN"

Kediyi evlerine getiren ikili, birbirlerine alıştıklarını söyledi. Fishtopher'ın çok sıcakkanlı ve sevecen olduğu belirtildi.

Folts ayrıca Fishtopher adına Twitter ve Instagram hesabı açtı. Çift, binlerce takipçiye ulaşan hesaplar sayesinde yardıma ihtiyacı olan hayvanlara el uzatmak istiyor. Hesaplarda sık sık yuva aranan hayvanların görüntüleri ve bilgileri paylaşılıyor.