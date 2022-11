Viral olan 'mahzun' kedi yeni yuvasına kavuştu

Kedi, Molly Clarke adlı Twitter kullanıcısının perşembe günkü paylaşımıyla sosyal medyada bir anda popüler oldu.

Clarke, mahzun görünüşüyle dikkat çeken kedinin bir fotoğrafını paylaşırken New Jersey'deki Homeward Bound Pet Adoption Center adlı barınağın sahiplendirme ilanına da yer verdi.

İlanda "çok üzgün ve depresif" olarak tanımlanan Fishtopher'ın sadece yanında birisi olduğunda yemek yediği belirtildi:

"5 yaşındaki Fishtopher sokakta bulundu. Belki de ailesini özlüyordur."

i swear to god. if one of you doesn’t go get fishtopher…https://t.co/fpr71yOUL2 pic.twitter.com/k6lLRoquCg