Uykusuzluğa son veriyor, bağışıklığı güçlendiriyor: Magnezyum deposu 8 besin

Yayınlanma: 24.01.2025 - 19:19

Güncelleme: 24.01.2025 - 19:19

Magnezyum, insan vücudu için hayati öneme sahip bir mineraldir. Kas ve sinir sisteminin düzenlenmesinden enerji üretimine kadar birçok biyolojik süreçte görev alır. Yeterli miktarda metabolizma tüketimi, kemik sağlığının korunmasının yanı sıra kalp ritminin düzenlenmesi, kan şekerinin bozulması ve stresin azaltılması gibi faydalar sağlar. Peki, uykusuzluğa son veren gıdalar nelerdir? İşte, magnezyum deposu 8 besin...

MAGNEZYUM DEPOSU 8 BESİN

1. Yeşil yapraklı sebzeler:

Yeşil yapraklar sebzelerin, manganın en doğal kaynaklarından biridir. Ispanak, pazı, kara lahana ve marul gibi sebzeler, günlük günlük ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol oynar. Özellikle ıspanak, 100 gramında yaklaşık 79 mg magnezyum içerir. Ayrıca bu sebzeler, antioksidanlar ve yaşam açısından da zengindir, bu da genel sağlığınıza katkı sağlar.

2. Kuruyemiş ve tohumlar:

Badem, kaju, ay ve kabak gibi kuruyemişler ve tohumlar, magnezyum perspektifi oldukça zengindir. Örneğin, 30 gram kabak eklemesi yaklaşık 150 mg içerir. Bu besinler, sağlıklı yağlar ve proteinler açısından önemli bir kaynaktır. Ara öğünlerde bu yiyecekleri tüketerek hem enerjinizi arttırır hem de magnezyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

3. Tam tahıllar:

Tam kesintiler, hem lif hem de halka açısından oldukça değerlidir. Yulaf, tam buğday, kinoa ve kahverengi pirinç gibi tam aralıklarla, düzenli olarak tüketildiğinde günlük enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Örneğin, bir kasede birleştirilen kinoa yaklaşık 118 mg magnezyum içerir. Tam sızıntılar ayrıca sindirimi sağlanır ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

4. Baklagiller:

Nohut, mercimek, fasulye ve yaprak gibi baklagiller de magnezyum açısından zengindir. Özellikle siyah fasulye, 100 gramında 70 mg magnezyum içerir. Bu besinler aynı zamanda bitkisel protein ve lif içerir, bu da onları dengeli bir diyet için ideal hale getirir.

5. Muz ve avokado:

Magnezyum denildiğinde akla gelen en popüler meyvelerden biri muz, diğeri ise avokadodur. Orta boy bir muz yaklaşık 32 mg magnezyum içerirken, avokado ise 58 mg magnezyum içerir. Bu meyveler ayrıca enerji ve sağlıklı ilişkiler açısından da zengindir, bu da onları enerjiyi artırıcı ve üretici bir seçenek haline getirir.

6. Bitter çikolata:

Tatlı sevenler için iyi bir haber: Bitter çikolata açısından zengin bir besindir. %70 ve üzeri kakao içeriğine sahip bir parça bitter çikolata, yaklaşık 64 mg içerir. Ancak tüketirken kontrol altına alınmasına dikkat edilmesi önemlidir, çünkü bitter çikolatanın kalori açısından da yoğundur.

7. Balık çeşitleri:

Somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıklar, mangal içeriğiyle öne çıkar. Özellikle somon, 100 gramında yaklaşık 30 mg magnezyum içerir. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu balıklar, kalp sağlığını desteklemek için mükemmel bir seçenektir.

8. Süt ve süt ürünleri:

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, bileşimin yanı sıra ve protein açısından da iyi bir kaynaktır. Bir bardak süt, yaklaşık 27 mg magnezyum içerir. Bu ürünlerin düzenli olarak tüketilmesi, hem kemik sağlığınızı sürdürmesi, hem de günlük ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olur.