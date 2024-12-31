Bu haberi kaydedin: İşte 2025'te vizesiz tatil yapabileceğiniz ülkeler…
Eğer 2025 yılı için plan yapmadıysanız, vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler listesini inceleyebilirsiniz. Kültür, tarih ve doğa gibi farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. İşte 2025 yılı tatili için size yol gösterebilecek mini bir rehber...
Çoğu kişi için yeni yılla birlikte seyahat planları da güncellendi. Vize sorunuyla uğraşmak istemeyenler, vizesiz olarak tatil yapabileceğiniz ülkeler var.
T.C. pasaportuna sahip kişilere belirli bir süre dolaşım izni tanıyan ülkeler arasında Balkan ülkelerinden Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya pek çok seçenek yer alıyor.
İşte, vizesiz seyahat için Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan 2025 güncel listesi…
MAKEDONYA
Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkelerden biri olan Makedonya'da 90 gün kalabilirsiniz. Üsküp’te Taş Köprü, Makedonya Meydanı ve Üsküp Kalesi gibi ziyaret edilebilecek pek çok yer bulunuyor.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk'un başkenti Tiran’da Ethem Bey Camii, Skanderbeg Meydanı ve Dıraç Kalesi görülmeye değer. Arnavut mutfağının leziz börekleri ve Arnavutluk’un ulusal yemeklerinden yoğurtlu kuzu eti tave kosi seyahatiniz sırasında mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden. Vizesiz olarak 90 kalmak mümkün.
BOSNA - HERSEK
Türkiye'den Borsa - Hersek'e vizesiz gidebilir ve 90 gün kalabilirsiniz. Başkent Saraybosna’da Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey Camii ve Latin Köprüsü, Mostar’da ise ünlü Mostar Köprüsü mutlaka görülmeli.
KARADAĞ
Karabağ'da da vizesiz kalış süresi 90 gün. Kotor’un dar sokakları, Kotor Katedrali ve St. John Kalesi; Kotor’a komşu sahil şehri Budva’da ise eski şehir ve Sveti Stefan Adası keşfedilmeye değer.
KUZEY KIBRIS
Vizesiz olarak 'süresiz' kalabilirsiniz. Lefkoşa’da Selimiye Camii, Girne’de Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı gibi tarihi yapıları seyahatiniz esnasında mutlaka görmelisiniz. Magosa’da ise Salamis Antik Kenti ve Othello Kulesi ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor.
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