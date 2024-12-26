Tüm Afrika ülkeleri için vize serbestisi getirdi
Batı Afrika ülkelerinden Gana, tüm Afrikalılar için serbest dolaşım sağlamak amacıyla vize serbestisi getirdiğini duyurdu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, tüm Afrika vatandaşlarının Gana'ya vizesiz girişini onayladı.
Bu karar, ekonomik entegrasyonu teşvik ederek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Aynı zamanda bu karar, kıta genelinde insanların, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını iyileştirmeyi amaçlıyor.
Görev süresi 6 Ocak 2025'te sona erecek olan Akufo-Addo, yılın başında düzenlenen bir programda Afrikalıların kıta içinde serbest dolaşımının önemini vurgulamıştı.
Akufo-Addo, Gana hükümetinin tüm Afrikalılar için vizesiz seyahati gerçeğe dönüştürmeye kararlı olduğunu ve bu politikanın yıl içinde uygulanması için gerekli adımların atılmaya başlandığını bildirmişti.
Seyşeller, Gambiya, Benin ve Ruanda'dan sonra Gana, Afrikalılara vizeyi kaldıran 5. Afrika ülkesi oldu.
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