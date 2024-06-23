Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!

Bu sene 2023/2024 sezonunda en çok izlenen diziler belli oldu. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen yapımlar listeye damgasını vurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2024 Pazar, 22:38
Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!

BAHAR - 12,37 Reyting

Sezonun en çok izlenen dizisi olan Bahar, 13 Şubat 2024 tarihinde başladığı serüveninde ortalama 12,37 reyting elde etti. İlk bölümü 4,93 reytingle açan dizi, sezonun ilerleyen dönemlerinde 14,96 reytinge ulaşarak zirveye yerleşti.

Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!

KIZILCIK ŞERBETİ - 10,20 Reyting

İkinci sıradaki Kızılcık Şerbeti, 15 Eylül 2023 tarihinde başlayan ikinci sezonunda 10,20 reyting ortalaması yakaladı. Dizi, 44. bölümünde 12,29 reytingle sezonun en yüksek izlenme seviyesini gördü.

Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!

İNCİ TANELERİ - 9,91 Reyting

ABC1 kategorisinde dikkat çeken bir diğer yapım olan İnci Taneleri, 25 Ocak 2024 tarihinde başlayan sezonunda ortalama 9,91 reyting elde etti. İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi, 3. bölümde 13,02 reytingle zirveye ulaştı.

Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!

KIZIL GONCALAR - 9,34 Reyting

Kısa sürede fenomen haline gelen Kızıl Goncalar, 18 Aralık 2023 tarihinde başlayan ilk sezonunda ortalama 9,34 reyting aldı. Dizi, 18. bölümde 10,96 reytingle izlenme grafiğini yükselterek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!

GÖNÜL DAĞI - 8,34 Reyting

Geçen sezonun ikinci en çok izlenen dizisi olan Gönül Dağı, 2023/2024 sezonunda da popülerliğini korudu. Dördüncü sezonunda ortalama 8,34 reyting elde eden dizi, 116. bölümde 10,51 reytingle sezonun en yüksek izlenme oranına ulaştı.

dizi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Kızıl Goncalar kızılcık şerbeti Gönül Dağı İnci Taneleri

En Çok Okunan Haberler