Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!
Bu sene 2023/2024 sezonunda en çok izlenen diziler belli oldu. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen yapımlar listeye damgasını vurdu.
BAHAR - 12,37 Reyting
Sezonun en çok izlenen dizisi olan Bahar, 13 Şubat 2024 tarihinde başladığı serüveninde ortalama 12,37 reyting elde etti. İlk bölümü 4,93 reytingle açan dizi, sezonun ilerleyen dönemlerinde 14,96 reytinge ulaşarak zirveye yerleşti.
KIZILCIK ŞERBETİ - 10,20 Reyting
İkinci sıradaki Kızılcık Şerbeti, 15 Eylül 2023 tarihinde başlayan ikinci sezonunda 10,20 reyting ortalaması yakaladı. Dizi, 44. bölümünde 12,29 reytingle sezonun en yüksek izlenme seviyesini gördü.
İNCİ TANELERİ - 9,91 Reyting
ABC1 kategorisinde dikkat çeken bir diğer yapım olan İnci Taneleri, 25 Ocak 2024 tarihinde başlayan sezonunda ortalama 9,91 reyting elde etti. İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi, 3. bölümde 13,02 reytingle zirveye ulaştı.
KIZIL GONCALAR - 9,34 Reyting
Kısa sürede fenomen haline gelen Kızıl Goncalar, 18 Aralık 2023 tarihinde başlayan ilk sezonunda ortalama 9,34 reyting aldı. Dizi, 18. bölümde 10,96 reytingle izlenme grafiğini yükselterek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
GÖNÜL DAĞI - 8,34 Reyting
Geçen sezonun ikinci en çok izlenen dizisi olan Gönül Dağı, 2023/2024 sezonunda da popülerliğini korudu. Dördüncü sezonunda ortalama 8,34 reyting elde eden dizi, 116. bölümde 10,51 reytingle sezonun en yüksek izlenme oranına ulaştı.
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