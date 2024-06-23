Bu sene televizyonda en çok izlenen diziler belli oldu!

GÖNÜL DAĞI - 8,34 Reyting

Geçen sezonun ikinci en çok izlenen dizisi olan Gönül Dağı, 2023/2024 sezonunda da popülerliğini korudu. Dördüncü sezonunda ortalama 8,34 reyting elde eden dizi, 116. bölümde 10,51 reytingle sezonun en yüksek izlenme oranına ulaştı.