Canan Karatay'ın 'tereyağlı kahve' tarifi gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2023 Perşembe, 08:19
<p>Önerileriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl şaşırtıcı önerilerine bir yenisini daha eklemişti.</p>

Önerileriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl şaşırtıcı önerilerine bir yenisini daha eklemişti.

<p>Karatay, "<strong>Kahveye tereyağı koymak her derde deva</strong>" diyerek bu ikilinin zayıflamaya yardımcı olduğunu belirtmişti.</p>

Karatay, "Kahveye tereyağı koymak her derde deva" diyerek bu ikilinin zayıflamaya yardımcı olduğunu belirtmişti.

<p>Yapılan son araştırmalar da tereyağının kalp-damar hastalıkları, felç ve Tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterince tereyağlı kahve gündem oldu.</p>

Yapılan son araştırmalar da tereyağının kalp-damar hastalıkları, felç ve Tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterince tereyağlı kahve gündem oldu.

<p>Bodrum'un en lüks otellerinin birinin menüsünde yer alan ve bardağı 300 liraya satılan tereyağlı kahve büyük ilgi görüyor.</p>

Bodrum'un en lüks otellerinin birinin menüsünde yer alan ve bardağı 300 liraya satılan tereyağlı kahve büyük ilgi görüyor.

Canan Karatay tereyağlı kahve

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