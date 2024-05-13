Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2024 Pazartesi, 14:19
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak’ın oğlu Ardahan Öztoprak’ın cinsiyet değiştirmeye hazırlandığı gündeme gelmişti. Çocuklarının yanında ve destekçi olan ikiliden Dilligil yeni pozlarını paylaştı.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

"ÇOCUĞUMUZUN YANINDAYIZ"

Çiçek Dilligil konuyla ilgili, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" demişti.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Çocuğunun yanında olan başarılı oyuncu sosyal medyadan yeni aile pozunu paylaştı. Dilligil "Bu sene evlilik yıl dönümümüz ve Anneler Günü'nün aynı güne gelmesi. Bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım, diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneliği yaşama sebebim canım. Şükür sebeplerim Ömrünüz, ömrümüz uzun, sağlıklı ve yüzümüzdeki gülücükler gibi içten ve çok mutlu geçsin" dedi.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

İşte o fotoğraf...

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Çiçek Dilligil'in oğlu bu süreçte adını Ayda olarak değiştirmişti.

Çiçek Dilligil Bora Öztoprak

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