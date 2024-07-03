Çocukların boyunu uzatan süper besinler... Uzmanlar çocuklarda boy uzaması için yapılması gerekenleri açıkladı!

DENGELİ BESLENME

Sağlıklı bir büyüme için gerekli olan vitaminler ve minerallerin alımı için dengeli ve yeterli beslenmeye ihtiyaç duyulur. Özellikle kalsiyum, D vitamini, protein ve çinko gibi besin öğeleri boy uzamasında kritik öneme sahiptir.

Kalsiyum: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri ile brokoli, badem gibi gıdalar kalsiyum açısından zengindir.

D Vitamini: Güneş ışığı, D vitamini için en önemli kaynaktır. Ayrıca, balık ve yumurta gibi gıdalar da bu vitamini içerir. Doktorunuz tarafından önerilmesi durumunda dışardan takviye olarak alınması uygundur.

Protein: Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller ve kuruyemişler protein açısından zengin gıdalardır. Yeterli protein alımı vücudumuzdaki biyolojik olayların sağlıklı sürdürülmesi açısından çok önemlidir.

Çinko: Kabak çekirdeği, kaju, et ve deniz ürünleri iyi çinko kaynaklarıdır.