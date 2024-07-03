Çocukların boyunu uzatan süper besinler... Uzmanlar çocuklarda boy uzaması için yapılması gerekenleri açıkladı!
Çocuklarda boy uzaması tüketilen besinlerle yakından ilişkili olabilmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra uyku, fiziksel aktiviteler ve beslenme şekli boy uzamasında artışın gözlemlenmesini sağlar. Ebeveynler çocuklarında boy uzamasının normale göre daha az olduğunu fark ettiğinde farklı yollara baş vurmayı tercih edebilir. İşte uzmanlar tarafından önerilen, boy uzamasında etkili olan süper gıdalar...
DENGELİ BESLENME
Sağlıklı bir büyüme için gerekli olan vitaminler ve minerallerin alımı için dengeli ve yeterli beslenmeye ihtiyaç duyulur. Özellikle kalsiyum, D vitamini, protein ve çinko gibi besin öğeleri boy uzamasında kritik öneme sahiptir.
Kalsiyum: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri ile brokoli, badem gibi gıdalar kalsiyum açısından zengindir.
D Vitamini: Güneş ışığı, D vitamini için en önemli kaynaktır. Ayrıca, balık ve yumurta gibi gıdalar da bu vitamini içerir. Doktorunuz tarafından önerilmesi durumunda dışardan takviye olarak alınması uygundur.
Protein: Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller ve kuruyemişler protein açısından zengin gıdalardır. Yeterli protein alımı vücudumuzdaki biyolojik olayların sağlıklı sürdürülmesi açısından çok önemlidir.
Çinko: Kabak çekirdeği, kaju, et ve deniz ürünleri iyi çinko kaynaklarıdır.
FİZİKSEL AKTİVİTE
Büyüme hormanı üretimini artırmada fiziksel aktiviteler büyük önem taşır.
Basketbol, yüzme, jimnastik ve koşu gibi aktiviteler, kas ve kemik gelişimini destekler ve büyüme plaklarına olumlu yönde etkiler.
UYKU KALİTESİ
Çocuklarda yeterli saatlerde ve düzenli uyku sistemnin oturması gelişim açısından önemli etkenlerden biridir. Uyku esnasında özellikle de derin uykuda salgılanan büyüme hormanları sayesinde çocuk gelişimi sağlanır.
Genel olarak okul öncesi çocukların 10-13 saat, okul çağındaki çocukların ise 9-11 saat uyuması önerilir.
SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI
Çocuklarda ne kadar sağlıklı bir yaşam tarzı gözlemlenirse büyüme potansiyeli de aynı oranda artar. Düzenli doktor kontrolleri ile stresten uzak bir yaşam tarzını benimsemek çocuklarda sağlıklı büyüme sağlanır.
GENETİK FAKTÖRLER
Çocuklarda boy uzamasının önemli etkenlerinden biri de genetik faktörlerdir. Anne ve babanın boyu çocuklarının boyunu belirleyen önemli bir faktördür.
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