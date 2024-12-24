Bu hareketler başarıyı engelliyor, zeka geriliğine sebep oluyor: Çocuklarda zihinsel gelişime zarar veren 8 davranış

Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 14:00

Çocukların zihinsel gelişimi, sağlıklı bir birey olmanın temel taşlarından biridir. Bu süreçte çocukların yaşadığı çevre, aile içindeki tutumlar ve çevresel faktörler büyük önem taşır. Ancak bazı yanlış davranışlar, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Çocukların potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri için bu davranışlardan kaçınılması gerekir. Peki, hangi hareketler başarıyı engelleyip zeka geriliğine sebep oluyor? İşte, çocuklarda zihinsel gelişime zarar veren 8 davranış...

ÇOCUKLARDA ZİHİNSEL GELİŞİME ZARAR VEREN 8 DAVRANIŞ

1. Aşırı eleştiri ve olumsuz geri bildirim

Çocukların sık sık eleştirilmesi, özgüvenlerini zedeler ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkiler.

Olumsuz geri bildirimler, çocuğun hata yapma korkusu nedeniyle yeni şeyler denemesine engel olur.

Öneri:

Eleştiri yerine yapıcı geri bildirimlerle çocuğun çabalarını takdir edin ve motive edin.

2. Sevgi ve ilgi eksikliği

Çocukların duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması, zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.

Sevgi eksikliği, çocuklarda kaygı ve güvensizlik duygularına yol açabilir.

Öneri:

Çocuklarınıza yeterince zaman ayırarak sevginizi ve ilginizi gösterin.

3. Aşırı korumacı tutum

Aşırı korumacılık, çocukların bağımsız düşünme ve problem çözme becerilerini sınırlar.

Çocuk, kendi kararlarını vermekte zorlanabilir ve özgüveni düşük bir birey olarak büyüyebilir.

Öneri:

Çocukların kendi hatalarını yapmasına izin vererek öğrenme sürecine katkıda bulunun.

4. Şiddet ve baskı uygulamak

Fiziksel veya psikolojik şiddet, çocuklarda ciddi travmalara yol açabilir.

Şiddet, çocuğun öğrenme ve sosyal becerilerini olumsuz etkileyerek zihinsel gelişimini yavaşlatır.

Öneri:

Pozitif disiplin yöntemleri uygulayarak çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurun.

5. Teknoloji bağımlılığına yol açmak

Uzun süreli ekran maruziyeti, çocukların dikkat sürelerini kısaltabilir ve sosyal becerilerini olumsuz etkileyebilir.

Ekran bağımlılığı, çocuğun yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin gelişimini engeller.

Öneri:

Çocuğun ekran başında geçirdiği zamanı sınırlayarak açık hava etkinliklerine teşvik edin.

6. Dengeli beslenme eksikliği

Yetersiz ve dengesiz beslenme, çocuğun zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Özellikle beyin gelişimi için gerekli vitamin ve minerallerin eksikliği, öğrenme süreçlerini zorlaştırır.

Öneri:

Çocukların yaşına uygun, zengin ve dengeli bir beslenme programı hazırlayın.

7. Kıyaslama ve baskı oluşturma

Çocuğun sürekli başka çocuklarla kıyaslanması, kendini yetersiz hissetmesine neden olur.

Kıyaslama, çocuğun öğrenmeye olan ilgisini azaltabilir.

Öneri:

Çocuğun bireysel farklılıklarını kabul ederek onun yeteneklerini destekleyin.

8. Yetersiz uyku düzeni

Uyku, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için hayati önem taşır.

Yetersiz uyku, çocuğun dikkat, hafıza ve öğrenme becerilerini olumsuz etkiler.

Öneri: