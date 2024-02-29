Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...

cumhuriyet.com.tr
29 Şubat 2024 Perşembe, 12:43
Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...

Kahramanmaraş'ın sevilen lezzetlerinden Sömelek Köfte, kolay tarifiyle sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olmaya devam ediyor. Hem göz hem karın doyuran bu lezzeti sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...

Sömelek köfte, Kahramanmaraş yöresine ait bir köfte çeşididir. Bulgur, kıyma, irmik ve baharatlardan oluşan harçtan yapılan köfteler, kaynar suda haşlanıp salçalı sosla servis edilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli yağ gezdirilerek lezzeti arttırılır. Sömelek köfte yapmak için özel bir ustalık gerektirmez, ancak bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Peki leziz Sömelek Köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...

SÖMELEK KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı ince bulgur (çiğ köftelik)

1/2 çay bardağı irmik

300 gram yağsız kıyma

1 tatlı kaşığı pul biber

1,5 çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...

SÖMELEK KÖFTE YAPILIŞI

Geniş bir tepside çiğ köftelik bulgur ve 1,5 çay bardağı ılık suyu karıştırın ve 5 dakika bekleyip bulgurların şişmesini bekleyin.

İrmik, kıyma, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler birbirine iyice karışıp, macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Kıymalı harçtan serçe parmağı kalınlığında köfteler hazırlayın.

Kaynayan suyun içerisinde köfteleri yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin.

Pişen köfteleri kaynayan suyun içerisinden alın.

Geniş bir tavada tereyağ, sıvı yağ, pul biber, toz kırmızı biber ve kuru naneyi kızdırın.

Sömelek köfteleri kızdırdığınız yağın içerisine atın ve bir iki kere çevirdikten sonra ocaktan alın.

Servis tabağına aktardığınız köftelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve tavada kalan tereyağından biraz gezdirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!

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