Damak çatlatan lezzet: İşte Kahramanmaraş'ın efsane lezzeti Sömelek Köfte tarifi...

Sömelek köfte, Kahramanmaraş yöresine ait bir köfte çeşididir. Bulgur, kıyma, irmik ve baharatlardan oluşan harçtan yapılan köfteler, kaynar suda haşlanıp salçalı sosla servis edilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli yağ gezdirilerek lezzeti arttırılır. Sömelek köfte yapmak için özel bir ustalık gerektirmez, ancak bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Peki leziz Sömelek Köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...