Dinazorların hükmünden kurtulmayı başaran 8 inanılmaz canlı: Bu canlılar milyonlarca yıldır yaşıyor
Milyonlarca yıl önce dinozorlarla aynı dünyayı paylaşan bazı canlılar, günümüze kadar hayatta kalmayı başardı. İşte o direnişçi türler.
Dinozorların hüküm sürdüğü çağlarda yaşayan birçok canlı türü, zamanla yok oldu. Ancak bazıları, değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak günümüze kadar varlıklarını sürdürdü. İşte, dinozor devrinden beri Dünya'da yaşamayı başaran ender türler...
AT NALI YENGECİ
Yaklaşık 450 milyon yıl önce ortaya çıkan at nalı yengeçleri, günümüz yengeçlerinden çok örümceklere yakın bir türdür. Dinozorların yok oluşuna rağmen hayatta kalmayı başaran bu canlılar, bugün de varlıklarını sürdürmektedir.
KERTENKELELER
Kertenkeleler, dinozorlarla bazı genetik özellikleri paylaşmış ve milyonlarca yıl boyunca evrimleşerek günümüze ulaşmıştır. Kuyruklarını kaybettiklerinde yeniden büyütebilme yetenekleri ve farklı yaşam koşullarına uyum sağlamaları, onların hayatta kalmasında önemli rol oynamıştır.
DEVE KUŞLARI
Devekuşları, dinozor soyundan gelen ilginç yaratıklardan biridir. Küçük dinozorların evrimleşerek kuşlara dönüştüğü ve uçma yeteneklerini kaybederek tamamen yere bağlı bir yaşam sürdürdükleri düşünülmektedir. Bu süreçte devekuşları, yırtıcılardan korunmak için büyümüş ve günümüzdeki hallerini almıştır.
DENİZ KAPLUMBAĞALARI
Dinozorlarla akrabalıkları olan deniz kaplumbağaları, yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve Kretase Dönemi’ni atlatmayı başarmıştır. Antarktika hariç tüm kıtalarda yaşayabilen bu canlılar, milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürmektedir.
TİMSAHLAR
Timsahlar, dinozorların çağdaşı olan ve günümüze kadar hayatta kalmayı başaran sürüngenlerdendir. Güçlü çene yapıları ve suya uyumlu yaşam tarzları, onların milyonlarca yıl boyunca varlıklarını sürdürmelerine yardımcı olmuştur.
KOELAKANT BALIĞI
Fosil kayıtlarına göre 400 milyon yıl önce ortaya çıkan ve soyu tükendiği düşünülen Koelakant balığı, 1938 yılında canlı olarak keşfedilmiştir. Bu balık türü, dinozorların yaşadığı dönemden beri varlığını sürdürmektedir.
NAUTILUS
Nautilus, yaklaşık 500 milyon yıl önce ortaya çıkan ve günümüze kadar hayatta kalan bir deniz canlısıdır. Sarmal kabuğu ve ilkel yapısıyla dikkat çeken Nautilus, dinozorların yaşadığı dönemden beri denizlerde varlığını sürdürmektedir.
JAPON SEMENDERİ
Japon semenderi, yaklaşık 30 milyon yıl önce ortaya çıkan ve günümüze kadar hayatta kalan bir amfibidir. Dinozorların yok oluşundan sonra da varlığını sürdüren bu canlı, sucul yaşam tarzıyla dikkat çekmektedir.
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