Dinazorların hükmünden kurtulmayı başaran 8 inanılmaz canlı: Bu canlılar milyonlarca yıldır yaşıyor

AT NALI YENGECİ

Yaklaşık 450 milyon yıl önce ortaya çıkan at nalı yengeçleri, günümüz yengeçlerinden çok örümceklere yakın bir türdür. Dinozorların yok oluşuna rağmen hayatta kalmayı başaran bu canlılar, bugün de varlıklarını sürdürmektedir.