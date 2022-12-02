Diyarbakır'daki baraj gölünün su altı güzellikleri görüntülendi

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 15:58
<p>Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde dalış yapan Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan ilçenin güzelliklerine tanıklık etti.</p>

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde dalış yapan Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan ilçenin güzelliklerine tanıklık etti.

<p>Dicle Baraj Gölü havzasında bulunan Eğil ilçesindeki baraj gölü, su altındaki kalıntıları nedeniyle dalışseverler tarafından tercih ediliyor.</p>

Dicle Baraj Gölü havzasında bulunan Eğil ilçesindeki baraj gölü, su altındaki kalıntıları nedeniyle dalışseverler tarafından tercih ediliyor.

<p>Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da baraj gölünde dalış gerçekleştirdi.</p> <p>Ceylan, yaptığı açıklamada, baraj gölünün girişinde su altında kalmış mezarlık, cami ve medrese bulunduğunu anlattı.</p>

Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da baraj gölünde dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, yaptığı açıklamada, baraj gölünün girişinde su altında kalmış mezarlık, cami ve medrese bulunduğunu anlattı.

<p>Gölün ciddi bir balık popülasyonuna da ev sahipliği yaptığını dile getiren Ceylan, dalışla gölün tüm güzelliklerini görmenin mümkün olacağını söyledi.</p>

Gölün ciddi bir balık popülasyonuna da ev sahipliği yaptığını dile getiren Ceylan, dalışla gölün tüm güzelliklerini görmenin mümkün olacağını söyledi.

<p>Su altında asılı duran sağlam köprünün üzerinden palet vurarak geçmenin mümkün olduğunu kaydeden Ceylan, dalış sırasında, 30-35 metre derinlikte en ufak bir tahribata uğramamış değirmen görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.</p>

Su altında asılı duran sağlam köprünün üzerinden palet vurarak geçmenin mümkün olduğunu kaydeden Ceylan, dalış sırasında, 30-35 metre derinlikte en ufak bir tahribata uğramamış değirmen görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

<p>Kral mezarlarının yarı su altı, su üstü panoramik çekimler için çok ideal bir mekan olduğunu aktaran Tahsin Ceylan, bölgenin doğaseverlerin yeni destinasyonu haline geldiğini dile getirdi.</p>

Kral mezarlarının yarı su altı, su üstü panoramik çekimler için çok ideal bir mekan olduğunu aktaran Tahsin Ceylan, bölgenin doğaseverlerin yeni destinasyonu haline geldiğini dile getirdi.

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diyarbakır Baraj Dicle

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