Doğal uyku destekleri ile sabahları yorgun uyanmaya son verin: Melatonin deposu 10 süper besin

Melatonin, vücudun biyolojik saatini düzenleyen ve uyku döngüsünü kontrol eden önemli bir hormondur. Genellikle "uyku hormonu" olarak bilinir ve beyindeki epifiz bezi tarafından salgılanır. Melatonin seviyeleri, karanlıkta artar ve vücuda uyku zamanının geldiğini bildirir. Ancak, stres, düzensiz uyku saatleri, yapay ışık maruziyeti ve yanlış beslenme gibi faktörler melatonin üretimini olumsuz etkileyebilir. Neyse ki, bazı doğal besinler melatonin seviyelerini destekleyerek daha kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olabilir. İşte, melatonin deposu 10 süper besin...