Dubrovnik nerede? Dubrovnik'te nerelere gidilir?
Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan ve Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine ev sahipliği yapan tarihi Dubrovnik kenti, ziyaretçilerini Orta Çağ'da yolculuğa çıkarıyor.
Surlarla çevrili eski şehir ve Dubrovnik Katedrali ile tanınan kent, tarihi kayıtlara göre 1365'te Osmanlı himayesine alındı.
Büyüleyici deniz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Dubrovnik, bölgede 1991-1995'te yaşanan savaşta Sırp güçler yüzünden büyük hasar gördü.
Restorasyon çalışmalarıyla yaralarını sarmayı başaran tarihi kent, yılın her mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen binlerce turisti ağırlıyor.
Game of Thrones'a ev sahipliği yaptı
Dubrovnik, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisine ev sahipliği yapan mekanlardan biri olmasıyla dikkatleri daha da üzerine çekti.
Şehir, dizide anlatılan Orta Dünya'nın en önemli kenti King's Landing'in (Kral Toprakları) çekildiği yer olarak hafızalara kazınırken dizinin en önemli sahnelerinden "utanç yürüyüşü" de kentteki tarihi merdivenlerde kayda alındı.
Game of Thrones dizisinin çekildiği 2011-2019 döneminde kenti milyonlarca turistin ziyaret ettiği belirtiliyor.
Dizinin tutkunları Dubrovnik'e gelmeye devam ediyor.
Stradun Caddesi, Pile Kapısı, Sponza Sarayı, Onofrio Çeşmesi, Rektör Sarayı ve Lovrijenac Hisarı, kentte "mutlaka" görülmesi yerler arasında gösteriliyor, tarihi meydanlar ziyaretçilerini adeta Or
Her köşe başından zırhlı bir asker çıkacakmış hissini veren Dubrovnik, yazın daha çok denizi, kışın da tarihi mekanlarıyla turistleri ağırlamaya devam ediyor.
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