Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2024 Cumartesi, 19:02
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

Dünya genelinde birbirinden eşsiz lezzetleriyle ünlü sandviçler arasında Türkiye'den çıkan bir şampiyon var! Uluslararası bir listede dünya genelindeki en iyi sandviçler arasında birinci sıraya Türk mutfağından bir lezzet yerleşti.

Türk mutfağının gururu, kendine has lezzeti ve eşsiz sunumuyla gastronomi dünyasında zirveye çıktı. Diğer ülkelerin klasikleşmiş sandviçlerini geride bırakan bu lezzet, Türk damak tadının dünya çapında nasıl bir etki yarattığını bir kez daha kanıtlamış oldu. İşte, TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandvici listesinde ilk 10'da yer alan sandviçler...

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

10 - PREGO 

Portekiz mutfağına ait olan Prego, biftek dilimleri, sarımsak, baharatlar ve sos içeren bir sandviç.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

9 - MOZZARELLA IN CARROZA 

İtalya'nın geleneksel sandviçlerinden biri olan Mozzarella in Carrozza, mozzarella peyniri ile doldurulan ve kızartılan bir sandviç.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

8 - SANDWICH DE LOMO

Arjantin mutfağından gelen bu sandviç, ince dilimlenmiş etin ekmekle birleştirilmesiyle yapılır ve genellikle chimichurri sosu içerir.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

7 - LOBSTER ROLL

ABD'nin New England bölgesine özgü olan Lobster Roll, taze ızgara ıstakoz etini bir araya getiren lezzetli bir sandviç.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

6 - TORTAS

Meksika'nın geleneksel sandviçi olan Tortas, genellikle et, fasulye püresi, avokado, peynir ve salsa gibi malzemelerle doldurulur.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

5 - MEAT AND COLD CUTS BANH MI

Bánh mì ailesinin bir üyesi olan bu sandviç, çeşitli et dilimleri, soğuk kesimler ve taze sebzeler içerir.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

4 - MONTREAL SMOKED MEAT

Kanada'ya özgü olan Montreal Smoked Meat, baharatlı ve tuzlu kırmızı etin ekmekle servis edildiği bir sandviç. Özellikle Montreal mutfağının önemli bir parçasıdır.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

3 - BANH MI

Fransız ve Vietnam kültürlerinin birleşiminden doğan Bánh mì, hafif bir Fransız bageti içinde, genellikle marine edilmiş et, taze sebzeler ve mayonez içeren bir sandviç.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

2 - SHAWARMA

Orta Doğu kökenli olan Shawarma, ince dilimlenmiş döner etin ekmek arasına sarılmasıyla yapılan bir sandviç türü. Lübnan mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

1 - TOMBİK DÖNER

Türk mutfağına ait olan Tombik Döner, etin döner şekilde pişirilip ekmek arasına konulmasıyla hazırlanan lezzetli bir sandviç.

TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandvici listesine göre Tombik döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı.

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