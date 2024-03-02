Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan
Dünya genelinde birbirinden eşsiz lezzetleriyle ünlü sandviçler arasında Türkiye'den çıkan bir şampiyon var! Uluslararası bir listede dünya genelindeki en iyi sandviçler arasında birinci sıraya Türk mutfağından bir lezzet yerleşti.
Türk mutfağının gururu, kendine has lezzeti ve eşsiz sunumuyla gastronomi dünyasında zirveye çıktı. Diğer ülkelerin klasikleşmiş sandviçlerini geride bırakan bu lezzet, Türk damak tadının dünya çapında nasıl bir etki yarattığını bir kez daha kanıtlamış oldu. İşte, TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandvici listesinde ilk 10'da yer alan sandviçler...
10 - PREGO
Portekiz mutfağına ait olan Prego, biftek dilimleri, sarımsak, baharatlar ve sos içeren bir sandviç.
9 - MOZZARELLA IN CARROZA
İtalya'nın geleneksel sandviçlerinden biri olan Mozzarella in Carrozza, mozzarella peyniri ile doldurulan ve kızartılan bir sandviç.
8 - SANDWICH DE LOMO
Arjantin mutfağından gelen bu sandviç, ince dilimlenmiş etin ekmekle birleştirilmesiyle yapılır ve genellikle chimichurri sosu içerir.
7 - LOBSTER ROLL
ABD'nin New England bölgesine özgü olan Lobster Roll, taze ızgara ıstakoz etini bir araya getiren lezzetli bir sandviç.
6 - TORTAS
Meksika'nın geleneksel sandviçi olan Tortas, genellikle et, fasulye püresi, avokado, peynir ve salsa gibi malzemelerle doldurulur.
5 - MEAT AND COLD CUTS BANH MI
Bánh mì ailesinin bir üyesi olan bu sandviç, çeşitli et dilimleri, soğuk kesimler ve taze sebzeler içerir.
4 - MONTREAL SMOKED MEAT
Kanada'ya özgü olan Montreal Smoked Meat, baharatlı ve tuzlu kırmızı etin ekmekle servis edildiği bir sandviç. Özellikle Montreal mutfağının önemli bir parçasıdır.
3 - BANH MI
Fransız ve Vietnam kültürlerinin birleşiminden doğan Bánh mì, hafif bir Fransız bageti içinde, genellikle marine edilmiş et, taze sebzeler ve mayonez içeren bir sandviç.
2 - SHAWARMA
Orta Doğu kökenli olan Shawarma, ince dilimlenmiş döner etin ekmek arasına sarılmasıyla yapılan bir sandviç türü. Lübnan mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir.
1 - TOMBİK DÖNER
Türk mutfağına ait olan Tombik Döner, etin döner şekilde pişirilip ekmek arasına konulmasıyla hazırlanan lezzetli bir sandviç.
TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandvici listesine göre Tombik döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı.
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