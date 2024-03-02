Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk Mutfağı'ndan

Dünya genelinde birbirinden eşsiz lezzetleriyle ünlü sandviçler arasında Türkiye'den çıkan bir şampiyon var! Uluslararası bir listede dünya genelindeki en iyi sandviçler arasında birinci sıraya Türk mutfağından bir lezzet yerleşti.

Türk mutfağının gururu, kendine has lezzeti ve eşsiz sunumuyla gastronomi dünyasında zirveye çıktı. Diğer ülkelerin klasikleşmiş sandviçlerini geride bırakan bu lezzet, Türk damak tadının dünya çapında nasıl bir etki yarattığını bir kez daha kanıtlamış oldu. İşte, TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandvici listesinde ilk 10'da yer alan sandviçler...