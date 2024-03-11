Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya nüfusundaki eğilimlerin hızla değiştiği bir dönemde yaşamaktayız. Nüfus artışı dünya genelinde devam ediyor ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2024 yılında dünyanın nüfusu 8 milyarı aşacak. Peki, Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
5- PAKİSTAN, 233.502.845
4- ENDONEZYA, 279.118.866
3- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 336.080.688
2- ÇİN, 1.409.670.000
1- HİNDİSTAN, 1.412.604.531
17- TÜRKİYE, 84.270.424
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