Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya nüfusundaki eğilimlerin hızla değiştiği bir dönemde yaşamaktayız. Nüfus artışı dünya genelinde devam ediyor ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 2024 yılında dünyanın nüfusu 8 milyarı aşacak. Peki, Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2024 Pazartesi, 12:18
Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

5- PAKİSTAN, 233.502.845

Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

4- ENDONEZYA, 279.118.866

Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

3- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 336.080.688

Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

2- ÇİN, 1.409.670.000

Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

1- HİNDİSTAN, 1.412.604.531

Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

17- TÜRKİYE, 84.270.424

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