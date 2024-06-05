Dünyanın en pahalı yemekleri! Fiyatları cep yakıyor! 12 bin Dolarla 25 bin Dolar arasında...

3- FLEURBURGER 5000

Las Vegas'taki bir restoranda sunulan FleurBurger 5000, dünyanın en pahalı hamburgeri olarak bilinir. 5.000 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bu hamburger, wagyu bifteği, foie gras (kaz ciğeri) ve nadir bir trüf mantarı sosuyla hazırlanır. Bu yemeğin yüksek fiyatı, kullanılan malzemelerin nadirliği ve kalitesi ile ilişkilidir.