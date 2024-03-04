Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk

Hava sıcaklıklarının -60 dereceyi bulduğu ve insanların adeta soğuğa karşı yaşam mücadelesi verdiği şehir Yakutsk, görenleri şaşırtmaya devam ediyor...

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2024 Pazartesi, 14:53
Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk

Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.

Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk

Şehrin, Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.

Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk

Bölge mineral açısından ise oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya’da bulunan altın madenlerinin yüzde 40’ının bulunduğu bir şehir.

Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk

Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.

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