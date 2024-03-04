Dünyanın en soğuk şehri: Yakutsk
Hava sıcaklıklarının -60 dereceyi bulduğu ve insanların adeta soğuğa karşı yaşam mücadelesi verdiği şehir Yakutsk, görenleri şaşırtmaya devam ediyor...
1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.
Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.
Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
Şehrin, Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.
Bölge mineral açısından ise oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya’da bulunan altın madenlerinin yüzde 40’ının bulunduğu bir şehir.
Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.
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