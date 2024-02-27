Şehirdeki işlerini bırakıp Rize'ye yerleştiler! 1200 metrekarelik kapalı alanda insan eli değmeden üretim yapıyorlar....

Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 14:00

Kentte özel sektörde muhasebeci olarak çalışan Taner Topaloğlu, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine topraksız tarım yetiştiriciliğine merak sardı.

İşten ayrılarak 4 yıl önce bu konuda araştırma yapmak üzere Antalya'ya giden Topaloğlu, bir süre topraksız tarım yaptıktan sonra Kovid-19 salgını nedeniyle memleketine döndü.

Arkadaşı avukat Reşat Dinçer Sümer ile Kalkandere ilçesinde 1200 metrekare alan kiralayan Topaloğlu, yaklaşık 2 ay önce topraksız tarım serası kurdu.

Serada marul üretimine başlayan ve mart ayında yaklaşık 13 bin kök marul hasadı planlayan iki arkadaş, ürünlerini anlaştıkları marketlere satmayı planlıyor.

Taner Topaloğlu, AA muhabirine, 2020 yılında Alanya'da topraksız tarımla ilgili tecrübe kazandığını, ardından bu iş için Rize'de uygun arazi araştırmasına girdiğini söyledi.

Danışmanlık hizmeti veren bir firmayla çalıştıklarını ve Rize'de topraksız tarım yapılabileceğine karar verdiklerini belirten Topaloğlu, "İlk zamanlar biraz sıkıntı yaşadık. Normalde bu sistemi 20 günde kurma imkanımız varken neredeyse iki ayı buldu. Şükürler olsun ki sistemimizi kurduk. Yeşilliklerimizi de ektik. Nasipse kısa sürede hasat etmeyi planlıyoruz. Şu anda istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

"YENİ SİSTEMİ GÖREN TEDARİKÇİLER BİZIMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİKLERİNİ DİLE GETİRİYOR"

Reşat Dinçer Sümer ise arkadaşı Topaloğlu'nun daha önce bu işi Akdeniz Bölgesi'nde yaptığını, böyle bir fikirle kendisine geldiğini ifade ederek, "Bu fikir açıkçası çok heyecanlandırdı ve heveslendirdi bizi. Yapmaya karar verdik. Şu an hayalimizi yaşıyoruz diyebilirim." diye konuştu.

Sümer, 1200 metrekarelik kapalı alanda insan eli değmeden üretim yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Tamamen otomasyon sistemi var. Bu otomasyon sistemi, asıl besin kaynağı olan su deposuna bağlı. Ürünün neye, ne kadar ihtiyacı olduğunu bu otomatik sistem belirliyor. Buna göre depoya topraktan alması gereken besin değerlerini iletiyor. Sonra da depo pompa kanalıyla bütün ürünlerin köklerine su akışı sağlıyor. Bu su akışı süreklilik arz etmemektedir. Sistem kendisi otomatik olarak periyotlar halinde su akışını sağlıyor."

Henüz hasat yapmadıklarını belirten Sümer, "İşe başlamadan önce çok güzel görüşmelerimiz oldu. 'Talep olmaz' diye bir durum söz konusu değil. Yöremizde özellikle de kış aylarında toprakla yetişen ürünlerin hava koşullarına bağlı azalması sebebiyle ciddi bir ihtiyaç söz konusu. O bakımdan satışla alakalı bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Zaten yöremizde veya çevremizde olsun, bu yeni sistemi gören büyük tedarikçiler bizimle görüşmek istediklerini dile getiriyor." diye konuştu.