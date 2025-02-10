En iyi 5 Fransız filmi: Kaçırılmaması gereken başyapıtlar

1. La Science des Rêves (Rüya Bilimi) – 2006

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat

Michel Gondry’nin hem görsel olarak büyüleyici hem de duygu yüklü filmi La Science des Rêves, gerçekle hayalin iç içe geçtiği sürrealist bir aşk hikâyesi sunuyor. Film, rüyaları gerçeğe karışan yaratıcı bir adam olan Stéphane’ın, komşusu Stéphanie ile olan ilişkisini konu alıyor. Stop-motion animasyon teknikleri ve Gondry’nin kendine özgü görsel diliyle dolu olan film, rüya dünyasının kaotik ama büyüleyici doğasını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.