Erdal Beşikçioğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı

İHA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 14:52
<p>Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun İzmir Urla'da yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak dün yaşamını yitirdi. </p>

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun İzmir Urla'da yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak dün yaşamını yitirdi. 

<p>Bahattin Beşikçioğlu, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. </p>

Bahattin Beşikçioğlu, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

<p>Bahattin Beşikçioğlu için bugün Urla Hoca Ali Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.</p>

Bahattin Beşikçioğlu için bugün Urla Hoca Ali Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

<p>Cenazeye yönetmen Nihat Durak ve Bahattin Beşikçioğlu'nun sevenleri ile ilçe eşrafı katıldı. </p>

Cenazeye yönetmen Nihat Durak ve Bahattin Beşikçioğlu'nun sevenleri ile ilçe eşrafı katıldı. 

<p>Törende Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncu babasının cenazesinde hüzünlü anlar yaşadı. </p>

Törende Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncu babasının cenazesinde hüzünlü anlar yaşadı. 

<p>Cenaze, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İskele Mezarlığı'na götürüldü. </p>

Cenaze, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İskele Mezarlığı'na götürüldü. 

Erdal Beşikçioğlu

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