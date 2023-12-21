Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...
Yeni bir yılı geride bırakırken mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran ünlü isimleri listeledik. 2023 yılında hangi ünlünün bebeği olduğu merak edildi. İşte 2023 yılında bebek sahibi olan ünlüler isimler...
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı
Oyuncu Ezgi Mola, Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünya evine girmişti. Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu. Mola, 24 Kasım'da bebeğini kucağına aldı.
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı
Cemiyet dünyasının ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ağustos ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer
Geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer ile evlenen ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oldu.
Funda Eryiğit ve Berkun Oya
"Bir Başkadır" dizisi ve "Cici" filminin yönetmeni Berkun Oya ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan oyuncu Funda Eryiğit anne oldu.
Aslı Enver ve Berkin Gökbulak
Geçen sene kasım ayında Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Annelik heyecanı yaşayan Enver, kızına Elay adını verdi.
Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergün
Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlenen Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu.
Hazal Kaya ve Ali Atalay
Depremzedeler için karnı burnunda yardıma koşan ve yardım ekipleriyle iş birliği içinde olan oyuncu Hazal Kaya, 11 Şubat'ta doğum yaptı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit
6 sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çift, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kourtney Kardashian
Kourney Kardashian ve Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker, ilk bebeklerini kucakladı. 4 Kasım 2023 günü dünyaya gelen çiftin erkek bebeklerine 'Rocky' ismini verdi.
Atiye
2019 yılında Ferahfeza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. Kızına Neva adını verdi.
Rihanna
Rihanna 3 Ağustos'ta ikinci bebeğini gizlice kucağına aldı. Rihanna, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.
Serena Williams
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
Hakan Çalhanoğlu
Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, üçüncü çocuklarına kavuştu. Bebeğe Asil Can adı verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Gram altında yeni zirve!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- İmamlar anaokulunda!