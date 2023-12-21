Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2023 Perşembe, 16:25
Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Yeni bir yılı geride bırakırken mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran ünlü isimleri listeledik. 2023 yılında hangi ünlünün bebeği olduğu merak edildi. İşte 2023 yılında bebek sahibi olan ünlüler isimler...

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı

Oyuncu Ezgi Mola, Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünya evine girmişti. Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu. Mola, 24 Kasım'da bebeğini kucağına aldı.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı

Cemiyet dünyasının ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ağustos ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer

Geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer ile evlenen ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oldu.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Funda Eryiğit ve  Berkun Oya

"Bir Başkadır" dizisi ve "Cici" filminin yönetmeni Berkun Oya ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan oyuncu Funda Eryiğit anne oldu.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Aslı Enver ve Berkin Gökbulak

Geçen sene kasım ayında Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Annelik heyecanı yaşayan Enver, kızına Elay adını verdi.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergün

Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlenen Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Hazal Kaya ve Ali Atalay

Depremzedeler için karnı burnunda yardıma koşan ve yardım ekipleriyle iş birliği içinde olan oyuncu Hazal Kaya, 11 Şubat'ta doğum yaptı.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit

6 sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çift, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Kourtney Kardashian

Kourney Kardashian ve Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker, ilk bebeklerini kucakladı. 4 Kasım 2023 günü dünyaya gelen çiftin erkek bebeklerine 'Rocky' ismini verdi.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Atiye

2019 yılında Ferahfeza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. Kızına Neva adını verdi.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Rihanna

Rihanna 3 Ağustos'ta ikinci bebeğini gizlice kucağına aldı. Rihanna, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Serena Williams

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler...

Hakan Çalhanoğlu

Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, üçüncü çocuklarına kavuştu. Bebeğe Asil Can adı verildi.

2023 yılında bebeği olan ünlü çiftler Ezgi Mola Hazal Kaya hakan çalhanoğlu

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