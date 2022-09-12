Farkında olmadan işten ayrılmış olabilirsiniz: Sessiz istifa nedir, belirtileri neler?

SESSİZ İSTİFA NEDİR?

Sessiz istifa tanımı görevinden istifa eden birini ifade ediyor gibi görünse de, aslında bir işin gerektirdiğinin ötesine geçmeme halini tanımlıyor.

Daha basit tanımıyla; sessiz istifa, kişilerin sadece görev tanımında yer alan görevleri yerine getirmesi ve diğer tüm sorumlulukları reddetmesidir.