Farkında olmadan işten ayrılmış olabilirsiniz: Sessiz istifa nedir, belirtileri neler?
Newyork'ta yaşayan 24 yaşındaki bir gencin paylaştığı 'quiet quitting' kavramı, dünyada tartışma yarattı.
Türkçe'de 'sessiz bırakma/sessiz istifa' karşılığını bulan terim, çoğu kişinin zaman zaman iş yerinde yaşadığı durumu tanımlamak için eksik bir boşluğu doldurmuş gibi gözüküyor. Peki, nedir bu sessiz istifa?
SESSİZ İSTİFA NEDİR?
Sessiz istifa tanımı görevinden istifa eden birini ifade ediyor gibi görünse de, aslında bir işin gerektirdiğinin ötesine geçmeme halini tanımlıyor.
Daha basit tanımıyla; sessiz istifa, kişilerin sadece görev tanımında yer alan görevleri yerine getirmesi ve diğer tüm sorumlulukları reddetmesidir.
ÇALIŞANLARIN YENİ KAÇIŞ YOLU
Günümüz dünyasında iş tanımı ve iş pazarı da oldukça değişti. Covid-19 pandemisi ve küreselleşen dünyanın negatif etkileri her türlü sektörü sekteye uğrattı.
Bununla birlikte çalışanlar, maddi ve manevi iş yükünün altında ezilirken, farkında olmadan alternatif bir kaçış yoluna yöneldi.
NEDEN SESSİZ İSTİFA?
Çalıştığı kurumda maddi anlamda doygunluğa ulaşamayanlar ya da hak ettiği değeri göremeyen çalışanlar, gördükleri muameleye istinaden iş yerinde ekstra bir performans göstermek istemiyor.
Özellikle iş yerinde mutsuz olan ancak işi maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakamayan kişiler, işvereni minimum performans ve düşük seviyede ilerleyen bir rutinle cezalandırıyor.
ENDİŞE VEREN İSTATİSTİKLER
İşlerinden bütünüyle kopmuş hisseden, yaptıkları işten memnuniyet duymadığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını düşünmediğini söyleyen çalışanların sayısı her gün artıyor.
Son verilere göre ABD' de iş gücünün yarısı sessiz istifa tanımının karşılıyor. Bu çalışanlar, hala görevlerini yerine getiriyorlar ancak kariyerlerine rehberlik etmek ve üstlerine karşı öne çıkmak için bir çaba içerisine girmiyorlar.
Pew Araştırma Merkezi anketine göre, Amerikalıların 2021'de işlerini bırakmalarının en önemli nedenleri, ilerleme fırsatlarının olmaması, düşük ücret ve saygısızlık. Temel olarak, sessiz iş bırakma sırasında çalışanlar kariyerlerini, maaşlarını ve işte kendilerine nasıl davranıldığını düşünüyorlar.
ANA NEDEN: TÜKENMİŞLİK
Psikolog Lee Chambers sessiz bırakmayı; aşırı çalışmayla gelen tükenmişlik hissinin, ortaya çıkardığı savunma mekanizması olarak tanımlıyor.
Asana'nın 2022 İş Anatomisi raporuna göre, 10 çalışandan yedisi geçen yıl tükenmişlik sendromu yaşadı. Aslında işçilerin motivasyonunun yok olması ve işine karşı umudunu kesmesinin ana sebebi, tükenmişlikten geçiyor.
SESSİZ İSTİFA VAZGEÇİŞ Mİ YENİ BİR YOL MU?
Uzmanlar, “sessiz bırakma” eğiliminin düşük iş tatmini ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor ancak bu bu deneyimi yaşayanların anlattıkları hiç de negatif değil.
İş tatminsizliği ve ağır koşullardan yakınan çalışanlar, sessiz istifa ile birlikte iş-yaşam dengesini koruduklarını ve daha az yorulduklarını aktarıyor. Üstelik beklenti içine girmeyen işçiler, hayal kırıklığı da yaşamıyor.
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