Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye’nin en yaşanabilir illerini listeledi.
İşte, Türkiye’nin en yaşanabilir 10 ili…
10- Trabzon
(Genel Endeks Puanı: 53,38)
9- Eskişehir
(Genel Endeks Puanı: 56,84)
8- Bursa
(Genel Endeks Puanı: 57,13)
7 - Yalova
(Genel Endeks Puanı: 58,07)
6- Antalya
(Genel Endeks Puanı: 59,1)
5- Kocaeli
(Genel Endeks Puanı: 59,98)
4- Tekirdağ
(Genel Endeks Puanı: 61,46)
3- İzmir
(Genel Endeks Puanı: 62,39)
2- Ankara
(Genel Endeks Puanı: 66,13)
1- İstanbul
(Genel Endeks Puanı: 68,9)
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