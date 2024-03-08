Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2024 Cuma, 13:08
Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye’nin en yaşanabilir illerini listeledi.

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

İşte, Türkiye’nin en yaşanabilir 10 ili…

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

10- Trabzon

(Genel Endeks Puanı: 53,38)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

9- Eskişehir

(Genel Endeks Puanı: 56,84)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

8- Bursa

(Genel Endeks Puanı: 57,13)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

7 - Yalova

(Genel Endeks Puanı: 58,07)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

6- Antalya

(Genel Endeks Puanı: 59,1)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

5- Kocaeli

(Genel Endeks Puanı: 59,98)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

4- Tekirdağ

(Genel Endeks Puanı: 61,46)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

3- İzmir

(Genel Endeks Puanı: 62,39)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

2- Ankara

(Genel Endeks Puanı: 66,13)

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

1- İstanbul

(Genel Endeks Puanı: 68,9)

Forbes en yaşanabilir iller

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