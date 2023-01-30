Erzurum'da panik anları: Soba bacasından çıkan yangın, evi kül etti
Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Pazaryolu'na bağlı Kumaşkaya Mahallesi'ndeki İsmet Çoruh'a ait evde, dün akşam soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Evi saran alevler, yandaki evin de çatısına sıçradı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.
Yangında İsmet Çoruh'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evin ise çatısında hasar oluştu.
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