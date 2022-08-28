Giresun'da 'Yıldız fotoğrafçıları' Gölyanı Yaylası'nda bir araya geldi
Kampa Giresun'un yanı sıra Antalya, İstanbul, Yozgat ve Tokat'tan fotoğrafçıların geldiğini aktaran Kılıç, "Hatta üst üste ikinci kez gelen misafirlerimiz var. Her yıl artarak devam ediyoruz. Bizler de sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak belediyemizin desteğiyle birlikte mutlu oluyoruz. Yıldız fotoğrafçılığı aynı zamanda bir doğa ve kamp bilgisi. Meteoroloji uzmanlığı da isteyen bir alan. Birçok alanı birleştiren bir dalı var. Şu anda olduğu gibi tamamen doğanın içerisindeyiz. Çadırlarımızı kurduk ve altyapımızı hazırladık. İnsanlar gündüz doğada olur ve keyif alır. Biz tam tersine gece doğadayız" diye konuştu.
Etkinliğe katılanlardan Mürvet Şensoy ise amatör fotoğraf tutkusunu yıllardır sürdürdüğüne değinerek, "Yıldız fotoğrafçılığı çok ilginç. Önce 'bunu başarabilir miyim?' diye bir düşünce vardı. Fakat o objektifte samanyolu sanki avuçlarınızın içine düşüyor ya da bir yıldızın kaydığını gördüğünüz zaman o kadar mutlu oluyorsunuz ki bir an kendinizi uzakta zannediyorsunuz" dedi.
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