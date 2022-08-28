Giresun'da 'Yıldız fotoğrafçıları' Gölyanı Yaylası'nda bir araya geldi

Kampa Giresun'un yanı sıra Antalya, İstanbul, Yozgat ve Tokat'tan fotoğrafçıların geldiğini aktaran Kılıç, "Hatta üst üste ikinci kez gelen misafirlerimiz var. Her yıl artarak devam ediyoruz. Bizler de sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak belediyemizin desteğiyle birlikte mutlu oluyoruz. Yıldız fotoğrafçılığı aynı zamanda bir doğa ve kamp bilgisi. Meteoroloji uzmanlığı da isteyen bir alan. Birçok alanı birleştiren bir dalı var. Şu anda olduğu gibi tamamen doğanın içerisindeyiz. Çadırlarımızı kurduk ve altyapımızı hazırladık. İnsanlar gündüz doğada olur ve keyif alır. Biz tam tersine gece doğadayız" diye konuştu.