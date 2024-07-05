Güneşlenirken uyuyanlar dikkat: 'Hayatı tehdit eden bir durum'

“12.00 İLE 16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ”

Hayati tehlikeye yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Alihan Oral, “Sıvı kaybı nedeniyle hasta yatışa kadar gidebilir. Kalbi etkiliyor, hastayı kaybedebiliyoruz. Şimdi buradaki önemli nokta onun olmamasını sağlamak. Nedir bu? Tabii ki gün ışınlarından koruyucu bir şapka, şemsiye, gözlük olabilir. Güneş kremi fayda sağlayabilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler var. Hangi saatler onlar? Genelde 12.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz. Hafif ve açık renkli giysiler giymek koruyucudur. Egzersiz yapacaksak o egzersizimizi daha çok sıcaklığın azaldığı saatlere kaydırmak gerekir. Bir de bol miktarda su tüketmeliyiz” diye konuştu.