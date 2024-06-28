Uzmanından 'güneşlenme' uyarısı: Bu saatlere dikkat!

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER 2 SAATTE BİR YENİLENMELİ

Son olarak güneş koruyucu kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Uzm. Dr. Alakbarov, şu bilgileri paylaştı:

“Güneş kremi kullanmak güneşin kanserojenik zararlı etkilerinden korunmak, güneş yanıklarının önüne geçmek ve güneşin deriyi yaşlandırıcı etkilerini azaltmak açısından çok önemlidir. Güneş kremi seçerken ürünün hem UVA hem de UVB filtreleri içermesine, suya ve terlemeye karşı dayanıklı olmasına, etki süresinin uzun olmasına, zararlı maddeler içermemesine dikkat edilmelidir. Bunun dışında her deri tipine göre (yağlı, hassas, kuru ve s.) özel güneş kremleri kullanmak güneşten korunmanın yanı sıra ek faydalar da sağlayacaktır.

Güneş kremlerinde 'SPF' adı verilen koruma faktörü numaraları mevcuttur. Tercihen 'SPF' değerinin 30 ve daha üzerinde olması önerilir. Güneş kremi güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmelidir. Soğuk mevsimlerde günde 2 kez yeterli olurken, sıcak mevsimlerde ve kayak aktivitelerinde ise 2-3 saatte bir yenilenmelidir. Ayrıca, bilinenin aksine güneş kremleri deride D vitamini yapımına da çok engel olmamaktadır. Ne kadar yüksek koruma faktörü olursa olsun, belli miktarda güneş ışığı derimize geçerek bize yetecek kadar D vitamini yapımını uyarmaktadır.”