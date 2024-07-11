Hadise İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi: 'Var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur'
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını sert bir şekilde eleştirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hadise, İsrail'in saldırılarına maruz kalan bir çocuğun videosunu takipçileriyle paylaştı.
Hadise, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Hepimiz güvenli evlerimizi uyanırken bu iğrenç zulüm devam ediyor ve biz burada çaresizce her gün tekrar tekrar bunun olmasını izliyoruz. Gerçekten var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur."
AA'ya göre; İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 bin 345 Filistinliyi öldürdü, 88 bin 295 kişiyi ise yaraladı.
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