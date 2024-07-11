Hadise İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi: 'Var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur'

Hadise, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Hepimiz güvenli evlerimizi uyanırken bu iğrenç zulüm devam ediyor ve biz burada çaresizce her gün tekrar tekrar bunun olmasını izliyoruz. Gerçekten var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur."