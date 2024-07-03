'Gurbetçi' açıklamasıyla gündem olmuştu... Hadise: 'Karalama yapılıyor' dedi!
Hadise, cumartesi günü Belçika Konsolosluğu'nda söylediklerinin sosyal medyada farklı yerlere çekilip, hakkında karalama yapılmasından dolayı üzgün ve kızgın olduğunu belirterek bir açıklama yaptı.
Hadise, cumartesi günü Belçika Konsolosluğu'nda yaptığı konuşmanın sosyal medyada yanlış yerlere çekilmesinden duyduğu rahatsızlıkla ilgili bir açıklama yaptı.
Hadise'nin cumartesi günü yaptığı açıklama şu şekildeydi:
"Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız. Çok güzel bir okul dönemi yaşadım. 2009da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da... O zaman da burada, "Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?" dediler. Belçika'da da; "Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?" dediler. Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere Kendini nereye ait hissediyorsun? diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi, kendime ait hissediyorum."
Bu açıklamanın Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olaylarla bağdaştırılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Hadise şu açıklamada bulundu:
"29 Haziran Cumartesi günü Belçika Konsolosluğu'nda kendi hikâyemle ilgili söylediklerim şu an sosyal medyada farklı yerlere çekilip bir karalama yapılıyor.
Söylediklerimi gurbette yaşamış büyümüş herkesin anlayacağına eminim. 'Gurbetçi' ve 'Mülteci' arasındaki farkı herkesin bildiğine de eminim. Benim açıklamamın günler sonra yaşanan mülteci olaylarıyla bağdaştırmak ve bunun üzerinden karalama yapmak nasıl bir akıl tutulmasıdır?
Konuşmamda sadece annem ve babamın Belçika’ya göç etmesinden ve bununla ilgili yaşadığım olaylardan bahsettim. Söylediklerimin mültecilerle ya da ülkelerin izlediği mülteci politikalarıyla alakası yok.
Böyle bir gündemde bu açıklamayı yapmak zorunda olduğum için üzgün ve kızgınım.
Sevgiler."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- Kira sözleşmelerinde 'TEFE-TÜFE' bilmecesi