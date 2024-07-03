'Gurbetçi' açıklamasıyla gündem olmuştu... Hadise: 'Karalama yapılıyor' dedi!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:36

Hadise, cumartesi günü Belçika Konsolosluğu'nda yaptığı konuşmanın sosyal medyada yanlış yerlere çekilmesinden duyduğu rahatsızlıkla ilgili bir açıklama yaptı.



Hadise'nin cumartesi günü yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız. Çok güzel bir okul dönemi yaşadım. 2009da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da... O zaman da burada, "Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?" dediler. Belçika'da da; "Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?" dediler. Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere Kendini nereye ait hissediyorsun? diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi, kendime ait hissediyorum."



Bu açıklamanın Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olaylarla bağdaştırılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Hadise şu açıklamada bulundu: