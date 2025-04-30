Hafızanızı güçlendirerek zihinsel yorgunlukla mücadele etmeyi kolaylaştırın: Unutkanlıkla baş etmek için 8 etkili ipucu

5. FİZİKSEL AKTİVİTEYİ İHMAL ETMEYİN

Egzersiz yapmak, beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Haftada en az 3 kez yapılan yürüyüş, yüzme ya da yoga gibi aktiviteler sadece bedeninizi değil, hafızanızı da güçlendirir.