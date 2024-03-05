Hamilelerin dikkatine: Bu belirtiler 'beyin kanaması' işareti olabilir

Sağlıklı beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir diyet, hamilelik sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar. Özellikle folik asit, demir, kalsiyum ve diğer önemli vitamin ve mineralleri içeren bir diyete özen göstermek önemlidir.

Düzenli egzersiz: Hamilelik sırasında düzenli egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırabilir, kan basıncını düzenleyebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Ancak, egzersiz yaparken aşırıya kaçmamak ve doktorunuzun önerilerine uygun hareket etmek önemlidir.