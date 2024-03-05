Hamilelerin dikkatine: Bu belirtiler 'beyin kanaması' işareti olabilir
Beyin kanamasının, kadınlarda gebelik zehirlenmesi ile gelişebildiğini vurgulayan Op. Dr. Kerem Bıkmaz'a göre, özellikle hamileler dikkatli olmalı.
Anevrizma, yani halk dilinde bilinen adıyla beyin kanaması; ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, fışkırır tarzda kusma, konuşmada güçlük ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.
Ölüme veya telafisi mümkün olmayan başka hasarlara yol açabilen çok ciddi bir sağlık problemidir.
Nöroşirurji (beyin cerrahisi) Uzmanı, Op. Dr. Kerem Bıkmaz'a göre, sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülen Anevrizma, "Beyindeki atardamar duvarının zayıflaması" sonucu ortaya çıkabilmektedir.
NASIL GELİŞİR?
"Bu balonlaşan yapı, normal damara kıyasla daha dayanıksızdır ve bazı şartlar altında yırtılıp beyin içinde kanamaya yol açar. Bu durum ise yaşamı tehlikeye sokabilir..."
RİSK FAKTÖRLERİ
Aşağıdaki faktörler, beyin kanaması potansiyelini artırabilir:
- Pıhtılaşmayı engelleyici ilaç kullanımı,
- Beyin tümörleri,
- Vücuttaki kan damarlarının iltihaplanması yani 'vaskülit' ile seyreden hastalıklar,
- Hipertansiyon,
- Diyabet hastalığı,
- Yüksek kolesterol,
- Yaş, şişmanlık,
- Sigara kullanımı...
"40 YAŞ ALTI KİŞİLERDE..."
Op. Dr. Bıkmaz'a göre, "Özellikle 50 yaş üzeri kişilerde yüksek tansiyon, diyabet ve damar sertliğine bağlı olarak beyin kanaması görülme riski daha fazladır. 40 yaşın altındaki kişilerde görülen beyin kanaması sebeplerinin ise araştırılması gerekir..."
HAMİLELERİN DİKKATİNE!
"Hamilelik sırasında oluşan ve tedaviye alınmayan yüksek tansiyon ile sigara kullanımı, beyin kanaması riskini artırır. Ayrıca beyin kanaması, damar sertliğine neden olan risk faktörleri ile oluşabileceği gibi, kadınlarda, eklampsi (gebelik zehirlenmesi) ile de gelişebilir."
Öte yandan, yüksek tansiyon hastalarında, sıcak havalara bağlı olarak ani ve denetimsiz bir şekilde yükselen tansiyon da beyin kanamasına neden olabilir.
TEDAVİ
Op. Dr. Bıkmaz'a göre, beyin kanaması ve diğer damarsal problemler, cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilir. Ancak uygun tedavi yöntemi, aşağıdaki somut veriler çerçevesinde belirlenmektedir:
- Hastanın muayene bulguları,
- Kanamanın yeri ve miktarı,
- Kanamanın kafa içerisinde oluşturduğu basınç artışının beyne yaptığı baskı...
HAMİLELERDE "BEYİN KANAMASI RİSKİNİ AZALTMAK"
Hamilelik sırasında beyin kanaması riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri almak önemlidir:
Sağlıklı beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir diyet, hamilelik sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar. Özellikle folik asit, demir, kalsiyum ve diğer önemli vitamin ve mineralleri içeren bir diyete özen göstermek önemlidir.
Düzenli egzersiz: Hamilelik sırasında düzenli egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırabilir, kan basıncını düzenleyebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Ancak, egzersiz yaparken aşırıya kaçmamak ve doktorunuzun önerilerine uygun hareket etmek önemlidir.
Tansiyon kontrolü: Yüksek kan basıncı, beyin kanaması riskini artırabilir. Hamilelik sırasında kan basıncını düzenli olarak kontrol ettirmek önemlidir. Doktorunuzun önerdiği şekilde tansiyon ilaçlarını düzenli olarak kullanmak da önemlidir.
Sigara ve alkol tüketiminden kaçınma: Sigara içmek ve alkol tüketmek, hem anne adayı hem de bebek için birçok sağlık riski taşır. Hamilelik sırasında sigara içmek veya alkol tüketmekten kaçınmak beyin kanaması riskini azaltabilir.
Doktor kontrollerine düzenli gitme: Hamilelik sırasında düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek, sağlık durumunuzu izlemek ve potansiyel sorunları erken tespit etmek için önemlidir. Doktorunuzun önerdiği tüm testleri ve taramaları yaptırmak, sağlıklı bir hamilelik geçirmenize yardımcı olabilir.
Stres yönetimi: Stres, kan basıncını artırabilir ve genel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Hamilelik sırasında stresten kaçınmak veya stresle başa çıkmak için uygun yöntemler bulmak önemlidir. Yoga, meditasyon, derin solunum egzersizleri gibi stres azaltma teknikleri denenebilir.
Doktorunuzun önerilerine uyma: Hamilelik sürecinde doktorunuzun önerilerine uymak, genel sağlığınızı korumak için önemlidir. Özellikle herhangi bir risk faktörünüz varsa veya tıbbi sorunlarınız varsa, doktorunuzun önerdiği tedavi planına uymak önemlidir.
Bunlar, hamilelik sırasında beyin kanaması riskini azaltmaya yönelik genel önlemlerdir. Ancak, her hamilelik durumu farklıdır ve bireysel sağlık durumunuza uygun tedbirleri almak için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
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