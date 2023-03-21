Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Kendall Jenner'a benzetildi

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2023 Salı, 12:33
<p>Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu.</p>

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

<p>Hayranları, Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Erçel'i ünlü model Kendall Jennar'a benzetti.</p>

Hayranları, Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Erçel'i ünlü model Kendall Jennar'a benzetti.

<p>Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.</p>

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

<p>İşte Erçel'in Kendall Jenner'ın bu pozuna benzetilen paylaşımı...</p>

İşte Erçel'in Kendall Jenner'ın bu pozuna benzetilen paylaşımı...

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Hande Erçel Kendall Jenner

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