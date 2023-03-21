Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Kendall Jenner'a benzetildi
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu.
Hayranları, Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Erçel'i ünlü model Kendall Jennar'a benzetti.
Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
İşte Erçel'in Kendall Jenner'ın bu pozuna benzetilen paylaşımı...
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