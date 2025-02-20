Hassas midelere dost alternatifler: Beyaz un yerine tercih edebileceğiniz 7 glütensiz un

Günümüzde sağlıklı beslenme ve gıda intoleransları konusunda artan farkındalık, glütensiz alternatiflere olan ilgiyi arttı. Özellikle çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan bireyler için beyaz un yerine kullanılabilecek glütensiz un çeşitleri büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra, sağlıklı beslenmeye özen gösteren bireyler de rafine edilmiş beyaz undan kaçınarak besleyici ve doğal un seçeneklerini tercih ediyor. Peki, hassas midelere dost olan bu alternatifler nelerdir? İşte, beyaz un yerine tercih edebileceğiniz 7 glütensiz un...