Sağlıklı bir lezzetle güne başlamak isteyenlerin favorisi olacak tarif: Karabuğdaylı glutensiz krep tarifi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:06

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:06

Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı alternatifi arıyorsanız, glutensiz karabuğdaylı krep tam size göre! Karabuğday unu, besleyici içeriği sayesinde hem doyurucu hem de glütensiz bir seçenektir. Kolay hazırlanan bu tarif, günün her saati keyifle tüketebileceğiniz lezzetli bir alternatif sunar. İşte, adım adım glutensiz karabuğdaylı krep tarifi...

KARABUĞDAYLI GLUTENSİZ KREP TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı karabuğday unu

1 su bardağı süt (badem sütü, yulaf sütü gibi bitkisel sütler de tercih edilebilir)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Pişirme için:

Az miktarda zeytinyağı

KARABUĞDAYLI GLUTENSİZ KREP YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında karabuğday unu, süt, yumurta, zeytinyağı ve tuzu bir araya getirin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bir çırpıcı veya mikser yardımıyla karıştırın.

Hamurun kıvamı çok koyuysa, biraz daha süt ekleyerek inceltebilirsiniz.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.

Tavaya birkaç damla zeytinyağı dökün ve bir peçete yardımıyla fazla yağı alın.

Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alın ve tavaya dökün.

Tavayı hafifçe eğerek hamurun ince bir tabaka oluşturmasını sağlayın.

Krebin altı hafifçe kızarana kadar yaklaşık 1-2 dakika pişirin, ardından spatula yardımıyla çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.

Pişen krepleri bir tabağa alın.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Afiyet olsun!