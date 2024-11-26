Her gün tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, mikroplara karşı savaşıyor: Kış aylarında tüketebileceğiniz C vitamini içeren 10 besin

4. TURPGİLLER: BROKOLI VE KARNABAHAR

Brokoli ve karnabahar, kış sebzeleri arasında C vitamini açısından zengin seçeneklerdir.

Brokoli:

Çorbalarda, salatalarda veya buharda pişirilerek tüketilebilir.

Karnabahar:

Kızartma yerine fırında ya da haşlanmış şekilde tüketildiğinde daha sağlıklı bir seçenek olur.

Her iki sebze de bağışıklık sistemini desteklerken lif açısından da zengindir.