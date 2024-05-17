İlginç yasaklar bölgesi: Burada ölmek de doğmak da yasak
Günümüzde birçok yasak ve kanun bilinmezken bu yasaklar ilginç boyutlara ulaşabiliyor. Bu yasakların en ilginçlerinden biri de, ölmenin ve doğmanın yasak olduğu Svalbard Adası...
İnsanların doğum ve ölüm gibi doğal yaşam olaylarının yasaklandığı bölgeler, dünya üzerinde nadir görülen ilginç olgulardan biridir.
Tarih boyunca çeşitli nedenlerle bu tür yasaklar konmuş olsa da, bazıları hala gizemini korumaktadır.
En ilginci de gerçekten doğmanın ve ölmenin bile yasak olduğu Svalbard adaları...
Kuzey Buz Denizi'nde Norveç'e bağlı Svalbard takımadaları zorlu hava koşulları nedeniyle birçok kişi için gizemli bir bölge. Dünyada çok az insanın ziyaret ettiği bu bölgenin her bir köşesi film karelerini aratmıyor.
Yılın büyük bir çoğunluğunu karlar altında geçiren Svalbard'ı dünyanın en zorlu bölgelerinden biri yapan ise yalnızca iklim koşulları değil. Svalbard'ın yönetim merkezi Longyearbyen'de uygulanan bazı kurallar ise duyanları hayrete düşürüyor.
1900'lü yılların başında Longyearbyen'de o zamanlar İskandinavya'nın en büyük kömür madenlerinden birinin temelleri atıldı. 2000'li yıllarda kömür madeni tamamen tükenmesine rağmen orada yaşayanlar onlarca yıldır bulundukları kasabayı terk etmek istemediler. Ancak zorlu hava koşulları kasaba için her zaman önemli bir sorun oldu. 120 gün boyunca güneş çıkmayan bu kasabada insanlar yaşamak hatta ölebilmek için bile bazı kurallar koydular.
Ağırlıklı olarak maden işçilerinin yaşadığı Longyearbyen kasabasında ölmek resmi olarak yasaklandı. Bu yasak kulağa ilk etapta çok tuhaf geliyor olabilir. Ancak yasanın gerekçisi oldukça mantıklı. Aslında bu kuralın yasalaşma sebebi 1918-1920 yılları arasında neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribine dayanıyor.
Ancak yasanın gerekçisi oldukça mantıklı. Aslında bu kuralın yasalaşma sebebi 1918-1920 yılları arasında neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribine dayanıyor.
Bir dönemi kasıp kavuran ve ölümcül bir hastalık olan İspanyol gribi o yıllarda Svalbard'da yaşayanlara da bulaştı. Küçücük adada hastalığa yakalanan ve hayatını kaybeden insanların naaşları yerleşim yerlerinin içerisine gömüldü.
Bir dönemi kasıp kavuran ve ölümcül bir hastalık olan İspanyol gribi o yıllarda Svalbard'da yaşayanlara da bulaştı. Küçücük adada hastalığa yakalanan ve hayatını kaybeden insanların naaşları yerleşim yerlerinin içerisine gömüldü.
Longyearbyen'de yaşamanın ölümden sonraki ikinci kuralı ise doğum. Tıpkı ölmeye izin verilmediği gibi kasabada doğum yapmaya da izin verilmiyor. Çünkü bu kasabada doğum için sağlıklı bir ortamın olmaması olası bir komplikasyonda doğum yapan kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.
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