Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkını 'müstehcen' fotoğraf bitirdi iddiası

06 Aralık 2022 Salı, 10:56

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkı, 2. Sayfa programının iddiasına göre sona erdi. Aktarılna göre, Pınar Deniz'in Kasım ayında yaptığı duştaki çıplak paylaşımı Kaan Yıldırım'ın ilişkiyi bitirme gerekçesi oldu.

Öte yandan programda Pınar Deniz'in, sevgilisi Kaan'ı çok "maço" bulduğu da söylendi.

"RAHAT BIRAKIN BİZİ"

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından ayrılık iddialarına Pınar Deniz ile beraber fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Yıldırım, paylaşımında şu notu düştü:

"Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi."