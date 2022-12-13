Hadise kardeşiyle barıştı

13 Aralık 2022 Salı, 19:40

Hadise'nin, bir süredir küs olduğu ablası ile arasındaki buzların eridiği öğrenildi. 4 yıldır küs olan ve zaman zaman sosyal medyada birbirlerine gönderme yapan kardeşleri anneleri barıştırdı. TV100'ün haberine göre iki kardeş önceki gün bir araya geldi ve ateşkes ilan etti. Hülya Açıkgöz, annesi, Hadise ve yeğeni ile çektiği pozu pozu paylaşarak “Hulk’ın yönettiği aile günü” diye paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz arasındaki para anlaşmazlığının neden olduğu iddia edilmişti.

Bu olaydan sonra Hadise, Hülya Açıkgöz ile iş ilişkisini bitirmişti, görüşmeyi de kesmişti. Hülya Açıkgöz de isim hakkı kendisinde olan ‘hadise.com’ internet adresini satılığa çıkarmıştı. Abla kardeş davalık olmuştu.

Hülya Açıkgöz, yaptığı açıklamada “Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz” diyerek kardeşini tehdit etmişti.