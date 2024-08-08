Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu.

AA
08 Ağustos 2024 Perşembe, 09:10
Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yıl yedinci ayağı olan Nevşehir'deki festival kapsamında kentte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılıyor.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Kentte bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival çerçevesinde, dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun şekilde yapıldığı bölgede birbirinden ilginç figürlü balonlar peribacalarının üzerinde süzüldü.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Balonlar günün ilk ışıklarıyla uçuş için hazırlanırken, festival alanına gelenler Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre'den etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

"Kurbağa", "fil", "kaplumbağa", "roket", "kalp", "kurt", "yer değirmeni" gibi 60 figürlü balon Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadiler üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca uçtu.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında 500'e yakın etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Sıcak hava balonlarıyla ilgili düzenlenen etkinliğin renkli görüntüler oluşturduğunu ifade eden Fidan, "Kapadokya, sıcak hava balonculuğu denildiğinde en önemli bölge. Geçen yıl 615 bin kişi balon turlarına katıldı. Bu yıl daha fazla artış görüyoruz. Geçen yıla kıyasla yolcu sayısında yüzde 30'luk bir artış var. Bölgemizin en önemli etkinliği olan balon turu ilimizin tanıtımına katkı sağladığı gibi turizmin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan da Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanında sıcak hava balon turizmiyle tanındığını dile getirdi.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

"Kapadokya'da her gün festival havasında 150 balon uçmaktadır" ifadesini kullanan Aydoğan, "Dünyada en fazla balon uçuşunun yapıldığı yer Kapadokya. Bu bölgenin dünya balonculuğunun merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birkaç yıla kadar da dünyada en büyük balon festivalinin yapıldığı yer de yine Kapadokya olacaktır" diye konuştu.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında figürlü balonların uçuşları her sabah gün doğumu vaktinde gerçekleştirilecek olup 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kapadokya'da görsel şölen... 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonu havalandı
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