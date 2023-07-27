Kapadokya'nın gizemli yer altı şehri

Hint turist Rajesh Narang ise bölgede aynı gün içinde farklı alanlarda farklı mevsimleri yaşayabildiğini anlatarak, "Bu mağaraların içinde yürümek harika bir duygu. Bu deneyimi yaşamak beni çok mutlu etti. Kapadokya paha biçilmez bir yer. Sıcak havada zorlukla yürüyüp serin havayı deneyimleyebilirsin. Böyle bir bölgenin gezegenimizde olduğunu bilmek güzel." dedi.