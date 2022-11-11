Kasım ayında bu balıkları tüketin!

Kasım ayının soğuk rüzgârları etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bu soğuk havalarda bağışıklık sistemine katkı sağlayacak besinler önemli rol oynuyor. Bu besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...