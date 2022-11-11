Kasım ayında bu balıkları tüketin!
Kasım ayının soğuk rüzgârları etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bu soğuk havalarda bağışıklık sistemine katkı sağlayacak besinler önemli rol oynuyor. Bu besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...
Çipura
Çipura, Sparidae familyasına ait bir balık türüdür. İçinde A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve bolca fosfor bulunan çipura balığı kasım ayında tüketilebilir.
Barbunya
Barbunya balığı, Mullidae familyasından bir balık türüdür. A vitamini, Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan barbunya balığını tüketmek için kasım ayı en iyi aydır.
İstavrit
Karagöz istavrit, Trachuridae familyasından bir istavrit türüdür. Hormon seviyesinin düzelmesine yardımcı olan istavritin en lezzetli zamanları kış ayları olsa da, kasım ayında da tüketilebilir.
Pisi
Pisi balığı, Leuronectidae familyasından bir balık türüdür. B12 vitamini, protein ve selenyum gibi vitaminler açısından zengin olan pisi balığı, kasım ayında tüketilebilir.
Kefal
Kefal balığı, Mugil cinsine bağlı bir balık türüdür. Omega yağları, A ve E vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kefal balığının tok tutucu etkisi vardır. Kasım ayı kefal balığını tüketmek için uygun bir aydır.
Hamsi
Hamsi balığı, Engraulis cinsine bağlı bir balık türüdür. Omega 3 ve selenyum açısından zengin olan hamsi kalp hastalıkları yaşamanın riskini azaltır. Hamsinin en lezzetli olduğu aylardan biri de kasım ayıdır.
Uskumru
Uskumru balığı, Uskumrugiller familyasına ait bir balık türüdür. Omega 3, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengin olan uskumru balığını tüketmek için kasım ayı uygun bir aydır.
Palamut
Palamut balığı, Scombridae familyasına ait bir balık türüdür. Protein, D vitamini, A vitamini, folik asit, potasyum, fosfor açısından oldukça zengin olan palamut balığı, kasım ayında çok lezzetli olur.
Kılıç
Kılıç balığı, Xiphiidae familyasına ait yırtıcı bir balık türüdür. Protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir açısından oldukça zengidir. Günlük protein ihtiyacının %40'ını karşılayan kılıç balığı kasım ayında tüketilebilir.
Kalkan
Kalkan balığı, Scophthalmidae familyasına ait bir balık türüdür. Protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir bakımından oldukça zengin olan kalkan balığı, kalp ve damar hastalıklarının engellenmesinde etkilir. Kalkan balığı kasım ayının en lezzetli balıklarından biridir.
Lüfer
Lüfer balığı, Pomatomidae familyasına ait bir balık türüdür. Güçlü bir B12 vitamine sahip olan lüfer balığıda, selenyum, magnezyum, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve sodyum mineralleri de bulunur. Lüfer balığı kasım ayının en lezzetli balıklarındandır.
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