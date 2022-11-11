Kasım ayında bu balıkları tüketin!

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 16:19
<p>Kasım ayının soğuk rüzgârları etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bu soğuk havalarda bağışıklık sistemine katkı sağlayacak besinler önemli rol oynuyor. Bu besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...</p>

Kasım ayının soğuk rüzgârları etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bu soğuk havalarda bağışıklık sistemine katkı sağlayacak besinler önemli rol oynuyor. Bu besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...

<p><strong>Çipura</strong></p> <p>Çipura, Sparidae familyasına ait bir balık türüdür. İçinde A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve bolca fosfor bulunan çipura balığı kasım ayında tüketilebilir. </p>

Çipura

Çipura, Sparidae familyasına ait bir balık türüdür. İçinde A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve bolca fosfor bulunan çipura balığı kasım ayında tüketilebilir. 

<p><strong>Barbunya </strong></p> <p>Barbunya balığı, Mullidae familyasından bir balık türüdür. A vitamini, Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan barbunya balığını tüketmek için kasım ayı en iyi aydır.</p>

Barbunya 

Barbunya balığı, Mullidae familyasından bir balık türüdür. A vitamini, Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan barbunya balığını tüketmek için kasım ayı en iyi aydır.

<p><strong>İstavrit</strong></p> <p>Karagöz istavrit, Trachuridae familyasından bir istavrit türüdür. Hormon seviyesinin düzelmesine yardımcı olan istavritin en lezzetli zamanları kış ayları olsa da, kasım ayında da tüketilebilir. </p>

İstavrit

Karagöz istavrit, Trachuridae familyasından bir istavrit türüdür. Hormon seviyesinin düzelmesine yardımcı olan istavritin en lezzetli zamanları kış ayları olsa da, kasım ayında da tüketilebilir. 

<p><strong>Pisi</strong></p> <p>Pisi balığı, Leuronectidae familyasından bir balık türüdür. B12 vitamini, protein ve selenyum gibi vitaminler açısından zengin olan pisi balığı, kasım ayında tüketilebilir. </p>

Pisi

Pisi balığı, Leuronectidae familyasından bir balık türüdür. B12 vitamini, protein ve selenyum gibi vitaminler açısından zengin olan pisi balığı, kasım ayında tüketilebilir. 

<p><strong>Kefal</strong></p> <p>Kefal balığı, Mugil cinsine bağlı bir balık türüdür. Omega yağları, A ve E vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kefal balığının tok tutucu etkisi vardır. Kasım ayı kefal balığını tüketmek için uygun bir aydır. </p>

Kefal

Kefal balığı, Mugil cinsine bağlı bir balık türüdür. Omega yağları, A ve E vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kefal balığının tok tutucu etkisi vardır. Kasım ayı kefal balığını tüketmek için uygun bir aydır. 

<p><strong>Hamsi</strong></p> <p>Hamsi balığı, Engraulis cinsine bağlı bir balık türüdür. Omega 3 ve selenyum açısından zengin olan hamsi kalp hastalıkları yaşamanın riskini azaltır. Hamsinin en lezzetli olduğu aylardan biri de kasım ayıdır. </p>

Hamsi

Hamsi balığı, Engraulis cinsine bağlı bir balık türüdür. Omega 3 ve selenyum açısından zengin olan hamsi kalp hastalıkları yaşamanın riskini azaltır. Hamsinin en lezzetli olduğu aylardan biri de kasım ayıdır. 

<p><strong>Uskumru</strong></p> <p>Uskumru balığı, Uskumrugiller familyasına ait bir balık türüdür. Omega 3, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengin olan uskumru balığını tüketmek için kasım ayı uygun bir aydır.</p>

Uskumru

Uskumru balığı, Uskumrugiller familyasına ait bir balık türüdür. Omega 3, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengin olan uskumru balığını tüketmek için kasım ayı uygun bir aydır.

<p><strong>Palamut</strong></p> <p>Palamut balığı, Scombridae familyasına ait bir balık türüdür. Protein, D vitamini, A vitamini, folik asit, potasyum, fosfor açısından oldukça zengin olan palamut balığı, kasım ayında çok lezzetli olur.</p>

Palamut

Palamut balığı, Scombridae familyasına ait bir balık türüdür. Protein, D vitamini, A vitamini, folik asit, potasyum, fosfor açısından oldukça zengin olan palamut balığı, kasım ayında çok lezzetli olur.

<p><strong>Kılıç</strong></p> <p>Kılıç balığı, Xiphiidae familyasına ait yırtıcı bir balık türüdür. Protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir açısından oldukça zengidir. Günlük protein ihtiyacının %40'ını karşılayan kılıç balığı kasım ayında tüketilebilir. </p>

Kılıç

Kılıç balığı, Xiphiidae familyasına ait yırtıcı bir balık türüdür. Protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir açısından oldukça zengidir. Günlük protein ihtiyacının %40'ını karşılayan kılıç balığı kasım ayında tüketilebilir. 

<p><strong>Kalkan</strong></p> <p>Kalkan balığı,  Scophthalmidae familyasına ait bir balık türüdür. Protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir bakımından oldukça zengin olan kalkan balığı, kalp ve damar hastalıklarının engellenmesinde etkilir. Kalkan balığı kasım ayının en lezzetli balıklarından biridir.</p>

Kalkan

Kalkan balığı,  Scophthalmidae familyasına ait bir balık türüdür. Protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir bakımından oldukça zengin olan kalkan balığı, kalp ve damar hastalıklarının engellenmesinde etkilir. Kalkan balığı kasım ayının en lezzetli balıklarından biridir.

<p><strong>Lüfer</strong></p> <p>Lüfer balığı, Pomatomidae familyasına ait bir balık türüdür. Güçlü bir B12 vitamine sahip olan lüfer balığıda, selenyum, magnezyum, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve sodyum mineralleri de bulunur. Lüfer balığı kasım ayının en lezzetli balıklarındandır. </p>

Lüfer

Lüfer balığı, Pomatomidae familyasına ait bir balık türüdür. Güçlü bir B12 vitamine sahip olan lüfer balığıda, selenyum, magnezyum, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve sodyum mineralleri de bulunur. Lüfer balığı kasım ayının en lezzetli balıklarındandır. 

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