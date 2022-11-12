Kasım ayında bu sebzeleri tüketin!
Kış mevsimine yavaş yavaş yaklaştığımız kasım ayında, soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Soğuk havalardan korunmak için bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek, sağlığımız açısından önemli bir rol oynuyor. Manavdan sebzeleri seçerken kasım ayında en lezzetli olanları seçmekse önemli. İşte kasım ayının sebzeleri...
Bal kabağı
Bağışık sistemi güçlendiricilerden bal kabağı, cilde iyi gelir, tok tutar ve bağırsak haraketlerini hızlandırır. Kasım ayı bal kabağı tüketmek için uygun bir aydır.
Pazı
Saçların daha canlı ve parlak görünmesi, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesinde önemli rol oynayan pazı, kasım ayında tüketilebilir.
Brüksel lahanası
İçindeki C vitamini sayesinde bağ dokusunu ve kemiklerin içinde bulunan kolajen üretimini destekleyen Brüksel lahanası, kasım ayında tüketilebilir.
Marul
Marulun, C vitamini ve klorofil açısından oldukça zengin bir sebze olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Marul, kasım ayının lezzetli sebzelerinden.
Kereviz
C vitamini, folat, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor açısından oldukça zengin olan kereviz, günlük K vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Kereviz tüketmek için kasım ayı uygun bir ay.
Pırasa
Fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin olan pırasa, kronik iltihap riskini azaltıyor. Pırasa, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden.
Maydanoz
A vitamini, C vitamini, K vitamini ve folat açısından zengin olan maydanoz anti bakteriyel özelliklere sahip. Mide bulantısına da iyi gelen maydanozu tüketmek için kasım ayı uygun bir ay.
Nane
Doğal ağrı kesici ve mide koruyucu olan nane, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve cilde de iyi geliyor. Nane, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden.
Biberiye
Sindirim sistemi için oldukça önemli olan biberiye, kansere karşı da koruma sağlıyor. Sinir sistemine iyi gelen ve kas ve eklemlerdeki iltihapların iyileşmesinde etkili olan biberiyeyi kasım ayında tüketebilirsiniz.
Karnıbahar
Kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyuculuğu olan karnıbahar, kan şekerini düzenliyor ve zihinin dinlenmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendirirken, enfeksiyonla savaşan karnıbaharı kasım ayında tüketebilirsiniz.
Roka
Kansere karşı etkili olan roka, lif açısından da oldukça zengin. Bağırsakların çalışmasını düzenleyen ve kolonları sağlıklı tutmaya yardımcı olan roka, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden.
Ispanak
Bol miktarda B vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak göz sağlığı için yararlı. Pıhtılaşmayı yavaşlatırken kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşan ıspanak, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden.
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