Kasım ayında bu sebzeleri tüketin!

12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:49
<p>Kış mevsimine yavaş yavaş yaklaştığımız kasım ayında, soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Soğuk havalardan korunmak için bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek, sağlığımız açısından önemli bir rol oynuyor. Manavdan sebzeleri seçerken kasım ayında en lezzetli olanları seçmekse önemli. İşte kasım ayının sebzeleri...</p>

Kış mevsimine yavaş yavaş yaklaştığımız kasım ayında, soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Soğuk havalardan korunmak için bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek, sağlığımız açısından önemli bir rol oynuyor. Manavdan sebzeleri seçerken kasım ayında en lezzetli olanları seçmekse önemli. İşte kasım ayının sebzeleri...

<p><strong>Bal kabağı</strong></p> <p>Bağışık sistemi güçlendiricilerden bal kabağı, cilde iyi gelir, tok tutar ve bağırsak haraketlerini hızlandırır. Kasım ayı bal kabağı tüketmek için uygun bir aydır.</p>

Bal kabağı

Bağışık sistemi güçlendiricilerden bal kabağı, cilde iyi gelir, tok tutar ve bağırsak haraketlerini hızlandırır. Kasım ayı bal kabağı tüketmek için uygun bir aydır.

<p><strong>Pazı</strong></p> <p>Saçların daha canlı ve parlak görünmesi, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesinde önemli rol oynayan pazı, kasım ayında tüketilebilir. </p>

Pazı

Saçların daha canlı ve parlak görünmesi, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesinde önemli rol oynayan pazı, kasım ayında tüketilebilir. 

<p><strong>Brüksel lahanası</strong></p> <p>İçindeki C vitamini sayesinde bağ dokusunu ve kemiklerin içinde bulunan kolajen üretimini destekleyen Brüksel lahanası, kasım ayında tüketilebilir. </p>

Brüksel lahanası

İçindeki C vitamini sayesinde bağ dokusunu ve kemiklerin içinde bulunan kolajen üretimini destekleyen Brüksel lahanası, kasım ayında tüketilebilir. 

<p><strong>Marul</strong></p> <p>Marulun, C vitamini ve klorofil açısından oldukça zengin bir sebze olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Marul, kasım ayının lezzetli sebzelerinden.</p>

Marul

Marulun, C vitamini ve klorofil açısından oldukça zengin bir sebze olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Marul, kasım ayının lezzetli sebzelerinden.

<p><strong>Kereviz</strong></p> <p>C vitamini, folat, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor açısından oldukça zengin olan kereviz, günlük K vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Kereviz tüketmek için kasım ayı uygun bir ay.</p>

Kereviz

C vitamini, folat, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor açısından oldukça zengin olan kereviz, günlük K vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Kereviz tüketmek için kasım ayı uygun bir ay.

<p><strong>Pırasa</strong></p> <p>Fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin olan pırasa, kronik iltihap riskini azaltıyor. Pırasa, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden.</p>

Pırasa

Fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin olan pırasa, kronik iltihap riskini azaltıyor. Pırasa, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden.

<p><strong>Maydanoz</strong></p> <p>A vitamini, C vitamini, K vitamini ve folat açısından zengin olan maydanoz anti bakteriyel özelliklere sahip. Mide bulantısına da iyi gelen maydanozu tüketmek için kasım ayı uygun bir ay.</p>

Maydanoz

A vitamini, C vitamini, K vitamini ve folat açısından zengin olan maydanoz anti bakteriyel özelliklere sahip. Mide bulantısına da iyi gelen maydanozu tüketmek için kasım ayı uygun bir ay.

<p><strong>Nane</strong></p> <p>Doğal ağrı kesici ve mide koruyucu olan nane, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve cilde de iyi geliyor. Nane, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden. </p>

Nane

Doğal ağrı kesici ve mide koruyucu olan nane, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve cilde de iyi geliyor. Nane, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden. 

<p><strong>Biberiye</strong></p> <p>Sindirim sistemi için oldukça önemli olan biberiye, kansere karşı da koruma sağlıyor. Sinir sistemine iyi gelen ve kas ve eklemlerdeki iltihapların iyileşmesinde etkili olan biberiyeyi kasım ayında tüketebilirsiniz.</p>

Biberiye

Sindirim sistemi için oldukça önemli olan biberiye, kansere karşı da koruma sağlıyor. Sinir sistemine iyi gelen ve kas ve eklemlerdeki iltihapların iyileşmesinde etkili olan biberiyeyi kasım ayında tüketebilirsiniz.

<p><strong>Karnıbahar</strong></p> <p>Kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyuculuğu olan karnıbahar, kan şekerini düzenliyor ve zihinin dinlenmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendirirken, enfeksiyonla savaşan karnıbaharı kasım ayında tüketebilirsiniz.</p>

Karnıbahar

Kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyuculuğu olan karnıbahar, kan şekerini düzenliyor ve zihinin dinlenmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendirirken, enfeksiyonla savaşan karnıbaharı kasım ayında tüketebilirsiniz.

<p><strong>Roka</strong></p> <p>Kansere karşı etkili olan roka, lif açısından da oldukça zengin. Bağırsakların çalışmasını düzenleyen ve kolonları sağlıklı tutmaya yardımcı olan roka, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden. </p>

Roka

Kansere karşı etkili olan roka, lif açısından da oldukça zengin. Bağırsakların çalışmasını düzenleyen ve kolonları sağlıklı tutmaya yardımcı olan roka, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden. 

<p><strong>Ispanak</strong></p> <p>Bol miktarda B vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak göz sağlığı için yararlı. Pıhtılaşmayı yavaşlatırken kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşan ıspanak, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden. </p>

Ispanak

Bol miktarda B vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak göz sağlığı için yararlı. Pıhtılaşmayı yavaşlatırken kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşan ıspanak, kasım ayının en lezzetli sebzelerinden. 

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