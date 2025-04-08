Kendinizi daha iyi hissetmek için beslenme listenize bu gıdaları ekleyin: En iyi stres giderici 7 besin

7. PAPATYA ÇAYI

Her ne kadar yiyecek olmasa da stresle mücadelede bitki çayları da oldukça etkilidir. Özellikle papatya çayı, doğal bir sakinleştirici olarak bilinir. Uyku düzenini sağlamak ve sinirleri yatıştırmak için tercih edilebilir.