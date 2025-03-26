Mevsim geçişlerinde halsiz hissetmeyin: Bahar yorgunluğuna iyi gelen 8 besin

Bahar ayları, doğanın uyanışa geçmesi ve havaların beslenmeye başladığı bir dönemdir. Ancak bu değişim, birçok kişide yorgunluk, halsizlik ve enerjinin düşüklüğü gibi belirtilere neden olabilir. Bahar yorgunluğu olarak bu durum, toplam miktarın hava koşulları ve gün ışığı süresine adaptasyon çalışmasıyla ortaya çıkar. Peki, mevsim geçişlerinde halsiz hissetmemenizi sağlayacak gıdalar nelerdir? İşte, bahar yorgunluğuna iyi gelen 8 besin...