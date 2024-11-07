Kuru öksürüğe son veriyor, hırıltıyı anında kesiyor: 1 kaşığında binbir şifa bulunan 5 doğal kür tarifi
Kuru öksürük ve hırıltı, özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan ve yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklardır. Bu tür semptomlar soğuk algınlığı, alerji, hava kirliliği veya diğer solunum yolu sorunlarıyla ortaya çıkabilir. Bazı doğal tarifler de bu rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olabilir. İşte, kuru öksürük ve hırıltıyı hafifletebilecek, rahatlamanızı sağlayacak doğal ve pratik tarifler...
1. BALLI VE ZENCEFİLLİ KARIŞIM
Bal ve zencefil, doğal antibakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve öksürüğün azalmasına yardımcı olabilir.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil
1 çay kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Bir kasede bal, rendelenmiş zencefil ve limon suyunu karıştırın.
Karışımı yavaşça tüketin, günde 2-3 kez bu karışımı içebilirsiniz.
Boğazınızı yumuşatarak öksürüğü hafifletecek ve hırıltıyı azaltacaktır.
2. IHLAMUR VE BAL KARIŞIMI
Ihlamur, boğazı yumuşatarak öksürüğü ve hırıltıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bal ise ıhlamurun etkisini artırır.
Malzemeler:
1 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı ıhlamur
1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı:
Ihlamuru sıcak suya ekleyin ve 10 dakika demlemeye bırakın.
Ardından, içine balı ekleyin ve karıştırın.
Günde 2 kez içebilirsiniz; bu karışım boğaz ağrısını azaltarak öksürüğü hafifletecektir.
3. SARIMSAKLI BALLI ŞURUP
Sarımsak, doğal antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olup, bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
Malzemeler:
1 diş ezilmiş sarımsak
1 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
Sarımsağı ezin ve bal ile karıştırın.
Karışımı günde bir defa, yemeklerden önce tüketin.
Özellikle viral enfeksiyon kaynaklı öksürük ve hırıltı üzerinde etkili olabilir.
4. LİMON VE KARABIBER KARIŞIMI
Limonun yüksek C vitamini içeriği bağışıklığınızı güçlendirirken, karabiber de öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur.
Malzemeler:
1 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Yapılışı:
Limon suyu ve karabiberi ılık suya ekleyin.
Yavaş yavaş için.
Günde 1 kez tüketebilirsiniz.
Boğazınızı temizleyip öksürüğü azaltmaya yardımcı olur.
5. NANE ÇAYI
Nane, mentol içeriği sayesinde solunum yollarını açarak öksürük ve hırıltıyı hafifletir.
Malzemeler:
1 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı kuru nane veya taze nane yaprakları
Yapılışı:
Sıcak suya naneyi ekleyin ve 5-10 dakika demleyin.
Çayı yavaşça için.
Gün içinde 2 kez tüketebilirsiniz.
Bu çay, boğazınızı rahatlatır ve solunum yollarınızı açarak öksürüğünüzü hafifletebilir.
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