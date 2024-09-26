Bu tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edin: Kısa sürede kilo verdiren yağ yakıcı 4 kür tarifi

4. KETEN TOHUMU VE YOĞURT KÜRÜ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 su bardağı yoğurt

Bal (isteğe bağlı)

Hazırlık:

Keten tohumunu bir gece önceden suda bekletin.

Ertesi gün suyu süzün ve yoğurt ile karıştırın.

İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Günde bir kez kahvaltıda veya ara öğün olarak tüketin.

Faydaları:

Keten tohumu, sindirim sistemini destekler ve tokluk hissi verirken, yoğurt probiyotik özelliği sayesinde bağırsak sağlığını iyileştirir.