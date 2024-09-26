Bu tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edin: Kısa sürede kilo verdiren yağ yakıcı 4 kür tarifi

Bu tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edin: Kısa sürede kilo verdiren yağ yakıcı 4 kür tarifi

Kilo verme süreci, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Ancak bazen hızlı sonuçlar almak isteyenler için özel yöntemler arayışında olmak da yaygındır. Peki, hangi tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edebilirsiniz? İşte, kısa sürede kilo verdiren ve yağ yakımını destekleyen etkili 4 kür tarifi...

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 11:44
Bu tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edin: Kısa sürede kilo verdiren yağ yakıcı 4 kür tarifi

1. LİMON VE ZENCEFİL KÜRÜ

Malzemeler:

1 adet limon

1 parça taze zencefil (yaklaşık 2-3 cm)

1 litre su

Bal (isteğe bağlı)

Hazırlık:

Limonu iyice sıkın ve suyunu bir kaba alın.

Zencefili rendeleyin veya ince dilimler halinde kesin.

Su kaynadıktan sonra limon suyu ve zencefili ekleyin.

10-15 dakika kısık ateşte demlenmeye bırakın.

İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Günde 2-3 bardak bu karışımdan tüketmek, metabolizmayı hızlandırabilir.

Faydaları: 

Bu kür, zencefilin yağ yakıcı özellikleri ve limonun detoks etkisi sayesinde yağların hızla eritilmesine yardımcı olabilir.

Bu tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edin: Kısa sürede kilo verdiren yağ yakıcı 4 kür tarifi

2. YEŞİL ÇAY VE NANE KÜRÜ

Malzemeler:

1 paket yeşil çay

1-2 dal taze nane

1 su bardağı sıcak su

Limon dilimleri (isteğe bağlı)

Hazırlık:

Yeşil çayı bir fincana ekleyin.

Üzerine sıcak suyu dökün ve 5 dakika demlenmesini bekleyin.

Naneleri ekleyin ve limon dilimleri ile süsleyin.

Günde 1-2 fincan bu karışımdan tüketmek yeterlidir.

Faydaları: 

Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırırken, nane sindirim sistemini rahatlatır ve açlık hissini azaltabilir.

Bu tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edin: Kısa sürede kilo verdiren yağ yakıcı 4 kür tarifi

3. TARÇIN VE ELMA KÜRÜ

Malzemeler:

1 adet elma

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 su bardağı sıcak su

Hazırlık:

Elmaları dilimleyin ve bir kaba alın.

Üzerine toz tarçını serpin.

Sıcak suyu ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin.

Günde 1-2 defa bu karışımdan tüketmek, yağ yakımını destekler.

Faydaları: 

Tarçın, kan şekerini düzenleyerek ani açlık krizlerini önlerken, elma lif kaynağı olarak tokluk hissini artırır.

Bu tarifler ile fazla kilolarınıza hızlıca veda edin: Kısa sürede kilo verdiren yağ yakıcı 4 kür tarifi

4. KETEN TOHUMU VE YOĞURT KÜRÜ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 su bardağı yoğurt

Bal (isteğe bağlı)

Hazırlık:

Keten tohumunu bir gece önceden suda bekletin.

Ertesi gün suyu süzün ve yoğurt ile karıştırın.

İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Günde bir kez kahvaltıda veya ara öğün olarak tüketin.

Faydaları: 

Keten tohumu, sindirim sistemini destekler ve tokluk hissi verirken, yoğurt probiyotik özelliği sayesinde bağırsak sağlığını iyileştirir.

kilo kilo verme kilo vermek

En Çok Okunan Haberler