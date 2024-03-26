Kuş cennetinde esrarengiz manzara... Birer birer ölüyorlar: 'Mutlaka araştırılmalı'

"İNSAN FAALİYETLERİ NEDEN OLUYOR"

Coşkun, kıyıda çok fazla balık ölümlerinin görüldüğünü söylerek şu ifadeleri kullandı:

"Gölet zaten bu balık çeşitliliği bakımından zayıf. Ama bu ölümler ile daha da zayıflayacak, durum bunu gösteriyor. Bu su kirliliğine çoğunlukla insan faaliyetleri neden oluyor. Etrafta çok sayıda insanların atmış oldukları kirlilik var. Plastik malzemeler, piknik yapılmış, bırakılmış diğer malzemeler var. Ama bunlar, balıkları ölümü için çok etkili bir faktör değildir."