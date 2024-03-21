Kuşadası'nda şüpheli ölüm: Bir gün önce grip şikayetiyle hastaneye gitmiş...
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 23 yaşındaki Yusuf G. ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, saat 13.00 sıralarında Ege Mahallesi’nde bulunan Köseoğlu Sitesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Yusuf G., annesi tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu.
İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 23 yaşındaki Yusuf G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
BİR GÜN ÖNCE HASTANEYE GİTMİŞ
Yusuf G.’nin bir gün öncesinde grip şikayetiyle hastaneye gittiği, doktorların ilaç verdikten sonraysa kendisini eve yolladığı öğrenildi. Yusuf G.’nin kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Morgu’nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
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